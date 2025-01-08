Aliyev Ermenistan’a ‘faşist’ dedi, Paşinyan ‘tırmandırma’ uyarısı yaptı

Bakü-Erivan ilişkileri yeniden gerildi. “Ermenistan faşist devlettir” diyerek “komşudaki faşizmi” yok etmekten söz eden Aliyev “Zengezur Koridoru açılacak” ısrarına “Güç sahibi Azerbaycan’ın dediği olur” tehdidini ekledi. Paşinyan, “Gerilimin tırmanmasına ‘meşruiyet’ yaratma çabası” yanıtını verdi.

Artı Gerçek – Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına varılması beklentisi sürüncemede kalırken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in kendi standartları için bile sert çıkışı, ilişkileri yeniden gerdi. Ermenistan’ı “yok edilmesi gereken faşist tehdit” oluşturmakla suçlayan Aliyev, Ermenistan’ın “Türkiye ile Azerbaycan arasında coğrafi engel olmaması gerektiğini” söyleyip Zengezur Koridoru’nu açmayı yeniden gündeme getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Bakü, bölgede gerilimin tırmanmasına ‘meşruiyet’ yaratmaya çalışıyor” yanıtını verdi.

Aliyev: Faşizm yok edilmeli, başka yolu yok

Azerbaycan lideri, dün televizyonda Ermenistan ile Fransa arasındaki savunma anlaşmalarını eleştirirken şunları söyledi: “Ermenistan’ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni tehdit kaynağıdır… Biz barış istiyoruz, Ermenistan ile destekçileri istemiyor… Ermenistan faşist devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönetti. 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan’ın ürünü değil, ırkçı, İslam karşıtı dış çevrelerin ortak ürünü. Biz böyle bir faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmeli. Bunu ya Ermenistan yönetimi yok eder ya da biz. Başka yolu yok”

‘Ermenistan’a barış gerekmiyorsa bize de gerekmiyor’

“Ermenistan silahlanmayı derhal durdurmalı. Ona silah veren Fransa ve diğer ülkeler anlaşmaları sona erdirmeli. Verilen silahlar geri gönderilmeli. Bizim şartlarımız bunlardır” diye rest çeken Aliyev, “AGİT Minsk Grubu feshedilmeli, Ermenistan anayasası değiştirilmeli. Eğer Ermenistan’a barış gerekmiyorsa bize de gerekmiyor. Biz barış anlaşması olmadan da yaşayabiliriz” diye devam etti.

‘Güney Kafkasya’da öncü ekonomik ve askeri gücüz’

Aliyev, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kurulmasını talep ettikleri ulaşım hatlarından şöyle söz etti:

“Zengezur Koridoru açılmalı ve açılacak. Bunu ne kadar erken anlasalar iyi olur. Biz bu durumda kalamayız. Nahçıvan’la doğrudan bağlantımız olmalı. Bu bağlantı, Ermenistan’ın egemenliğine halel getirmiyor… Burada söz sahibi biziz. Azerbaycan, Güney Kafkasya’da öncü ekonomik ve askeri güçtür. Günümüz dünyasında da güç faktörü ön plandadır. Bunu hiç kimse unutmasın.”

‘Bölgede yeni gerilime gerekçe oluşturma çabası’

Ermenistan Başbakanı, Armenpress’e verdiği röportajda Azerbaycan Devlet Başkanı’nı yanıtladı. Erivan’ın barışçı müzakereler yürütmekte kararlı olduğunu söyleyen Paşinyan, şu mesajları verdi:

“Belki Bakü bölgede gerilimin tırmanmasına ‘meşruiyet’ yaratmaya çalışıyor. Erivan’dan saldırgan yanıtlar alınacağı hesaplanarak saldırgan açıklamalar yapılıyor. Bu, Bakü’nün kendi açıklamalarını daha agresif hale getirmesine, bunu Ermeni ordusunun ateşkes rejimini ihlal ettiğine dair yanlış bilgilerin yayılmasıyla birleştirerek, bölgede yeni bir gerilime ‘gerekçe’ oluşturmasına olanak tanıyacak.”

‘Barış stratejisine sadık kalacağız’

“Bu yola gitmeyeceğiz, barış stratejisine sadık kalacağız ve barış gündeminin uygulanmasını tutarlı şekilde sürdüreceğiz. Bu, saldırganlık dilini değil, diyalog dilini kullanacağımız anlamına geliyor.”

“Sınırların belirlenmesi, barış anlaşması metni üzerinde anlaşmaya varılması, ‘Barış Kavşağı’ projesinin uygulanması, kayıpların akıbetinin açıklığa kavuşturulması dahil insani konulara odaklanmaya devam edeceğiz.”

‘Sürekli çatışma çıkmasının sebebi karşılıklı algılar’

Ermenistan’ın faşist bir devlet olmakla suçlanmasının bu mantığın bir parçası olduğunu belirten Paşinyan, “Ermenistan’da da benzer bir Azerbaycan algısının olduğu aşikar. Daimi çatışmaya yol açan şey, bu karşılıklı algılardır” diyerek şöyle devam etti:

“Barış stratejisi bizim Azerbaycan’da da benzer bir algının olduğunu kaydetmemiz, onların da Ermenistan’da kendilerine yönelik benzer bir algının olduğunu kaydetmeleridir. Bu algılara değinmek, barış gündeminin esas meselesidir. Barış anlaşması taslağının mutabakata varılan maddelerinin bir kısmı, bu algılardan bazılarının sayfasını kapatıyor, diğer kısımlarıyla ise karşılıklı olumsuz algıları ikili gündemin parçası haline getirmemize ve kaydetmemize olanak sağlıyor. Barış anlaşmasının üzerinde uzlaşılamayan iki maddesine ilişkin çözüm önerilerimizi sunduğumuzu ve Azerbaycan’ın olumlu yanıt vermesi halinde anlaşmayı imzalamaya hazır olduğumuzu eklemek isterim.”

‘Zengezur Koridoru yerine Barış Kavşağı’

Paşnyan, Aliyev’in Zengezur Koridoru’nu açma açıklamasına şu yanıtı verdi:

“Ermenistan ‘Barış Kavşağı’ projesini masaya koydu ve hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gündemimizde başka bir proje yok. ‘Barış Kavşağı’, Ermenistan üzerinden Azerbaycan-Azerbaycan ve Azerbaycan üzerinden Ermenistan-Ermenistan dahil olmak üzere bölgedeki tüm ulaşım bağlantılarının açılması anlamına geliyor. Yeraskh-Sadarak-Ordubad-Meğri-Zangelan demiryolunun açılması konusunda Azerbaycan’a çok somut teklifte bulunduğumuzu duyurmuştum. Bu, belirli konulara somut bir çözümdür. Biz Azerbaycan’ın olumlu yanıtını bekliyoruz, ardından varılan anlaşma kayıt altına alınacak ve demiryolunun kendi bölümlerimizin inşaatına başlayacağız.”

Bakü ile Ankara, Nahcıvan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlamak üzere Ermenistan topraklarından geçecek bir koridorda ısrar ediyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak Erivan’ın kontrolü dışında olacak bu talebe karşı çıkıyor, yerine önerdiği ‘Barış Kavşağı’ projesiyle ulaşım kanallarını açmayı teklif ediyor. (Agos, Al Arabiya, Dış Haberler)

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