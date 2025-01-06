Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırının sanıkları hakim karşısına çıktı

Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıya ilişkin, aralarında saldırganların da bulunduğu 32’si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunması alınan tutuklu sanık Bilel Souibgui, Türkiye’ye yasal yollarla geldiğini belirterek, burada bulunduğu sürede herhangi bir sabıkası olmadığını ve 5 yıl aynı evde ikamet ettiğini söyledi.

Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Souibgui, Türkiye’de İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arda kalan zamanda kurye olarak restoranlarda çalıştığını anlattı.

Tutuklu sanıklardan Sobiri Rakhmatjon ile bir hafta aynı restoranda çalıştıklarını, daha sonra onun kaldığı daireyi kiraladığını söyleyen Souibgui, bu kişiyi “Mustafa” olarak tanıdığını ve dosyayı okuduğunda gerçek adını öğrendiğini kaydetti.

Souibgui, sanıklardan Amirjon Kholiqov’u da Sobiri Rakhmatjon’un akrabası olarak tanıdığını ve Rakhmatjon’un eşyalarını almak için bir kez evine geldiğini savundu.

Susma hakkını kullandı

Souibgui’nin savunmasının ardından mahkeme başkanı, kilisedeki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev’a, tercüman eşliğinde, avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını bildirdi.

Tanduev’in “Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum.” demesi üzerine mahkeme başkanı, “Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?” diye sordu.

Sanık Tanduev, “Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum.” şeklinde yanıt verdi. Gülerek cevap veren sanığı, mahkeme başkanı uyardı.

Tanduev, bir sanık avukatının sorusu üzerine, yakalandığında kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürdü.

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise davanın bir numaralı sanığı olan Tanduev’e, avukatsız soru sorulmasının usule aykırı olduğunu belirterek, kendisi için barodan avukat istenmesini talep etti.

Diğer sanığın savunması ve çapraz sorgusu

Saldırganlardan olduğu öne sürülen Tacikistan uyruklu tutuklu sanık Amirjon Kholiqov ise Türkçe savunma yapmak istediğini ancak bu dilde okuyup yazamadığı için iddianamede hakkındaki suçlamaları anlayamadığını söyledi.

Türkiye’ye çalışmaya geldiğini ifade eden Kholiqov, İstanbul’da 2 yıl boyunca korsan taksicilik yaptığını, Bayrampaşa’da yaşadığını ancak açık adresini bilmediğini dile getirdi.

Kholiqov, saldırının gerçekleştiği gün Sarıyer’e gitmediğini, görüntülerdeki saldırganın da fiziksel olarak kendisine benzemediğini iddia etti.

Sanıklardan David Tanduev’le 5 sene önce tanıştığını ve İstanbul’da aynı evde kaldıklarını, sonrasında arkadaşlığının devam ettiğini anlatan Kholiqov, olay günü Tanduev’le Esenyurt ve Beylikdüzü’nde kiralık ev baktıklarını öne sürdü.

Daha sonra çapraz sorgusu yapılan sanık Kholiqov’a, müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu, olaydan bir hafta önce, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde 34 HYK 599 plakalı araçla kilise çevresinde keşif yaptıklarına dair tespit bulunduğunu hatırlattı.

Kholiqov ise bu durumun iddianamede net olmadığını ileri sürdü.

Avukat Hatipoğlu’nun, “Arabalarda olduğun tespit edildiği halde; kan, saç, doku ve deri örneklerin olaydaki örneklerle birebir uyuştuğu halde, ‘Buraya tesadüfen geldim’ diyorsun, öyle mi?” demesi üzerine sanık Kholiqov, bunların somut delil olmadığını ifade etti.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan “maktul”, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai’nin aralarında bulunduğu 11 kişi “müşteki” olarak yer alıyor.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıklar David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu sanıklarla bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “tasarlayarak kasten öldürme”, 11 kişiye karşı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “ateşli silah ve mermi bulundurmak” suçlarından toplam ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7’şer aydan 349 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

20 sanığın benzer suçlardan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl birer aydan 345 yıla kadar, sanık Inazhaev’in da ayrıca “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, 18 sanığın ise sadece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, Santa Maria Kilisesi’nde saldırı gerçekleştirmek için toplantı yapan grup içerisinde yer aldığı iddia edilen sanık Viskhan Soltamatov’un, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 349 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

AA