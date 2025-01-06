Güzelyurt’un Tarihi Hazinesi: Aziz Gregorius Kilisesi

Aksaray Belediyesi, Güzelyurt ilçesinde bulunan ve “Küçük Ayasofya” olarak da bilinen Aziz Gregorius Kilisesi’nin tarihi önemine dikkat çekerek, bölgeyi ziyaret etmek isteyenleri bu eşsiz yapıyı görmeye davet ediyor.

Ağustos Gerçe

Erken Hristiyanlık dönemine ait olan kilise, mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Ortodoks âlemi için önemli bir merkez olan yapı, Türk-İslam kültürünün bölgedeki etkisiyle cami olarak da kullanılmaya başlanmış ve “Güzelyurt Kilise Camii” adını almıştır. Bu tarihî yapı, geçmişten günümüze farklı kültürlerin bir arada yaşama anlayışını yansıtıyor.

Güzelyurt ilçe merkezinde, Aksaray’a yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta bulunan kilise-cami, zengin süslemeleri, etkileyici taş işçiliği ve tarihi atmosferiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Yapı, aynı zamanda bölgenin dinler ve kültürler arası barışın bir sembolü olarak kabul ediliyor.

Ziyaretçilerin, kilise-camiyi görmeleri sırasında Güzelyurt’un diğer doğal ve tarihi güzelliklerini de keşfetmeleri öneriliyor. Bölge, tarihi yapıları, yeraltı şehirleri ve doğal manzaralarıyla Aksaray’ın turizm zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Tarih ve kültür meraklıları için bir açık hava müzesi niteliğinde olan Güzelyurt, Aziz Gregorius Kilisesi gibi eserlerle geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Henüz ziyaret etmediyseniz, bu eşsiz yapıyı keşfetmek için bir seyahat planı yapmanız öneriliyor.

https://yenigungazete.com/gundem/guzelyurtun-tarihi-hazinesi-aziz-gregorius-kilisesi/