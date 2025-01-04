Nedir bu Medina kaosu! Bu kez de Ermeni avukat

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Cristian Medina aylarca Fenerbahçe’yi bekledi! Olmadı. Stoper Facundo Medina için de Fenerbahçe devreye girdi. Lens ışığı yaktı. Ancak Ermeni menajeri işleri yokuşa sürdü.

Fenerbahçe‘nin başına bu transferde enteresan bir olay geldi. Galatasaray’dan sonra sarı-lacivertlilere, Lens’te oynayan Kevin Danso teklif edildi.

Kalp sorunları olduğu için sezon başında AS Roma’ya transferi yatan ve daha sonra ameliyat olan Avusturyalı stoper için Fenerbahçe’yle görüşmeye hazır oldukları mesajı verildi.

FECUNDO MEDINA İÇİN FENERBAHÇE’YE TEKLİF

Sarı-lacivertli yönetim Djiku’nun kopyası olan Danso ismini Mourinho’nun önüne getirdi. Pek bir beklenti yok. Ancak aynı takımla daha önce Arjantinli sol stoperi Facundo Medina için bir görüşme yapıldı. Lens oyuncunun ikna edilmesi durumunda iki tarafın bonservis konusunda anlaşabileceği bilgisini verdi.

ERMENİ AVUKATIN TÜRK ALERJİSİ

Fenerbahçe, Arjantinli stoperin menajeri ile temas kurmaya çalıştı… ancak Ermeni menajer Sevan Karyan’ın enteresan tavrıyla karşılaştılar. Fransa’daki Ermeni azınlığın önde gelen isimlerinden olan Karyan, Medina için herhangi bir Türk takımıyla görüşmesinin söz konusu olmadığını iletti.

Türkiye Ligi’ne gitmenin oyuncusu için kariyerinde gerileme anlamına geleceği gibi hem kendisi hem de oyuncusu için maddi açıdan da zorlu bir süreç olduğunu savundu. Türk takımlarının FIFA’da en fazla dosyası olan takımlar olduğunu savundu.

https://www.fotospor.com/fenerbahce/nedir-bu-medina-kaosu-bu-kez-de-ermeni-avukat-665473