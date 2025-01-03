Katolik Ermenileri Patriği Türkiye’yi ziyaret ediyor

Katolik Ermenileri Patriği Rafael Bedros XXI, Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Patrik Rafael Bedros, 3-7 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da Ermeni Katolik cemaati ile bir araya gelecek, Başrahip Vartan Kazanciyan’a da ‘Patriklik Yöneticisi’ unvanını verecek.

Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Patrikliği Makamı sevinçle duyurur ki, ruhsal cemaat varlığımızın Ruhani Reisi ve Babası Pek Muhterem Patrik Rafael Bedros XXI Gatoğigos Hazretleri, dini maiyeti ile birlikte İstanbul Ermeni Katolik Cemaati’ne ilk ziyaretini gerçekleştirecektir.

Söz konusu ziyaret esnasında Pek Muhterem Patrik Hazretleri, Kendilerinin tayin ettiği Saygıdeğer Kıdemli Başrahip Vartan Kirakos Kazancıyan’a, 4 Ocak 2025 Cumartesi saat 17:00’da Vosgeperan Kilisesi’nde gerçekleşecek tören ile “Patriklik Yöneticiliği” unvanını verecek olup, tören esnasında yeni unvanı ile ilişkili olarak ritüel simgeleri takdim edecektir.

Bu ziyaret vesilesiyle Pek Muhterem Gatoğigos Patrik Hazretleri ve maiyetinde bulunan ruhaniler bazı kiliseler arası ziyaretlerde bulunup, tanışma ve iş birliği yönünde güzel adımlar atacaktır.

İlerleyen aşamada bu sevinçli zaman süreci içerisinde Pek Muhterem Patrik Hazretleri, toplumumuza coşku ile yeni nefes ve yeni ufuklar sunacağı gibi, iyi niyet tohumları da ekmiş olacaktır.”

Patrik Rafael Bedros için 4 Ocak Cumartesi günü Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde “Hraşapar” töreni de yapılacak.

Türkiye Ermeni Katolik Ruhani Reisliği görevini Başepiskopos Levon Zekiyan yürütüyordu. Başepiskopos Zekiyan, 10 Ekim’de yaptığı açıklamayla yaş haddi nedeniyle görevi bırakmıştı. Ermeni Katolik Kilisesi’nde Ruhani Liderin görevi 75 yaş ile sınırlı.

Agos