İstanbul’da kiliseye ‘yılbaşı’ saldırısı: ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait derneğe bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın “Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz” ifadelerini kullandığı görüldü.

31 Aralık’ın akşam saatlerinde Çekmeköy’de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi. Ekol TV’nin aktardığına göre, otomobilin içinde bulunan saldırgan, dükkana kurşun sıkarken, yolda bulunan panoları da sökmeye çalıştı.

“EY KAFİRLER, YENİLECEKSİNİZ!”

Yılbaşı gecesi eğlenmek isteyen yurttaşlara tepki gösteren saldırgan, Çekmeköy’de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneği hedef aldı. Saldırgan, “Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz” dedi.

KURŞUN DUVARA İSABET ETTİ

Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.

https://www.gercekhaberci.com/istanbul-da-kiliseye-yilbasi-saldirisi-ey-kafirler-yenileceksiniz/221942/