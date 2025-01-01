Ahmet eş-Şara Şam’da Hıristiyan toplumların temsilcileriyle biraraya geldi

Suriye’de kontrolü elinde tutan HTŞ örgütü (Heyet Tahrir Şam) lideri Ahmet eş-Şara 31 Aralık Salı günü başkent Şam’da Hıristiyan toplumların liderleriyle biraraya geldi,

Haberi duyuran Suriye Ermeni toplumunun yayın organı Kantsasar haber sitesi, buluşmaya dair ayrıntı paylaşmadı.

30 Aralık Pazartesi günü de Halep’te geçici yönetim temsilcileri Ermeni toplumunun ruhani önderlerini ziyaret etti.

Görüşmede, Ermenilerin Suriye’deki tarihi varlığı ve Suriye Ermenilerinin yıllar içindeki ülkeye katkıları ile Suriye’de var olan Ermeni yerleşim birimleri ele alındı.

Ruhani önderliğin genel yapısı ve eyaletlerde önderliğin himayesinde bulunan yapıların durumu da ele alındı.

Kantsasar sitesine göre geçici hükümet temsilcileri mevcut durumu anlatarak, el ele vererek Suriye’yi yeniden inşa edeceklerini ifade ettiler.

Temsilciler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek konferansa Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin katılmasının, Suriye’nin refah sürecine pratik adımlarla katkı sağlanmasının önemli olduğunu belirttiler.

SDG ile buluşma

Öte yandan “Suriye Genel Komutanlığı”ndan bir yetkili salı günü AFP’ye yaptığı açıklamada, Eş-Şara’nın ayrıca pazartesi günü Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) delegeleriyle de görüşmelerde bulunduğunu ve görüşmelerin “olumlu” geçtiğini söyledi.

Eş-Şara’dan “El-Culani” olarak söz eden yetkili “Pazartesi günü Suriye Demokratik Güçleri’nin üst düzey yetkilileriyle El-Culani arasında Şam’da bir toplantı gerçekleşti.” dedi.

Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, buluşmanın “gelecekteki diyaloğun temellerini atmaya yönelik bir ön toplantı” olduğunu ve iki tarafın da “gelecekte anlayış birliğine ulaşmak üzere toplantıları sürdürme” konusunda anlaştıklarını ekledi.

Yetklili “olumlu” olarak nitelediği görüşmenin ardından “gelecekte diyalog ve toplantıların yoğunlaşacağını” söyledi.

(Kantsasar, AFP)

Agos