Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alevilere yönelik paylaşımlar nedeniyle savcıları göreve çağırdı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), sosyal medya üzerinden Alevilere dönük katliam açıklamaları yapıldığını belirterek yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada “Siyasal Alevi” söylemi üzerinden Alevilere karşı gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Cumhuriyet Savcıları göreve çağrıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada “HTŞ ve cihatçıların iktidara gelmesine sevinenlerin, Suriye’deki Alevi katliamına karşı ses çıkaranlara karşı ortaya attığı ‘Siyasal Alevi’ söylemi üzerinden Alevilere dönük sosyal medya üzerinden yapılan saldırı, katliam çağrılarına karşı tüm kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz. Gerçeği ters yüz eden bir kavram ile karşı karşıyayız, çünkü; Siyasal İslam diye bilinen akım, dinin, yani İslam’ın siyasete alet edilmesi üzerinden ortaya çıkmışken, ‘Siyasal Alevi’ kavramını kullananların içeriği tamamen Alevilerin siyasetle kurduğu ilişkiden ibarettir. Aleviliği siyasete alet etmek kimsenin haddi değildir ve Alevi inancı üzerinden de kimse siyaset yapmamaktadır. Alevilerin eşit yurttaşlık, laiklik, zorunlu din dersi karşıtlığı, savaş karşıtlığı üzerinden yaptığı çağrılar, siyasidir. İnsan hakları ve evrensel ilkeler temelinde kişi hak ve hürriyetine dair verilen mücadeledir” dendi.

Açıklamada “Aslında Aleviler üzerinden Cumhuriyetin ilkelerine saldırmaya, laikliğin kalmış olan biçimini de ortadan kaldırmaya çalıştığınızı biliyoruz, çünkü düşündüklerinizi ve inandıklarınızı yapacağınız bir ülke ancak laikliğin tamamen olmadığı bir ülke olabilir. Buradan bir kez daha sosyal medya üzerinden Alevilere kin kusan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve açıkça katliam çağrıları yapanlara karşı Alevileri birlik olmaya davet ederken, bu cumhuriyetin savunucusu olmaya yemin etmiş Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Agos