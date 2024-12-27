USAID’nin Ermenistan Direktörü: Ermenistan’dan ayrılmak en zoru

Ermenistan’daki dört yıllık görev süresine son veren ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın direktörü John Allelo, “Ayrılıyorum. Gitmek her zaman duygusal bir andır. Ermenistan’dan ayrılmak belki de en zoru olacak. Bu ülke beni öyle açık kollarla karşıladı ki.” ifade etti.

USAID’e göre, John’un liderliğinde, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın Ermeni misyonu etki alanını genişletti, bütçe tahsisleri arttı, yeni programlar başlatıldı ve bunların Ermenistan halkı üzerinde önemli olumlu etkileri oldu.

John’un görev süresi yalnızca etkili liderliği nedeniyle değil, aynı zamanda Ermenistan’a ve Ermeni halkına olan sevgisi nedeniyle de benzersizdir.

John Allelo, “Biliyorsunuz, Amerikalı olmaktan çok gurur duyuyorum ama eğer benim hakkımda en ufak bir şeyi değiştirmek mümkün olsaydı, kısmen Ermeni olurdum.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI