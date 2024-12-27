Özgür Özel’den Suriye çıkışı: Silahlı kuvvetlerimiz varlık gösteriyorsa Lazkiye’de selefi gruplara karşı tedbir almalı

Özgür Özel, Suriye’de Alevilere yönelik soykırım endişesi olduğunu söyledi ve TSK’yi tedbir almaya çağırdı: Silahlı kuvvetlerimiz Suriye’de bir varlık gösteriyorsa, en çok Lazkiye’de selefi grupların yapacağı saldırılar karşısında gerekli tedbir almalı.

Artı Gerçek – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuştu. Esad rejiminin düşüşü ve Tahrir el Şam’ın iktidara gelişi sonrasında Suriye’de Aleviler başta olmak üzere azınlıklara yönelik soykırım endişesi olduğunu dile getiren Özel, TSK’nin Lazkiye’de tedbir alması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan, Suriye’de demokratik bir rejim inşasını savunan, bu demokrasinin Suriye’de Kürtleri de Türkmenleri de Arapları da Alevileri de Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye’deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz. Suriye meselesine dair söyleyeceğim son söz de şudur ki; orada o ceket giydirdiğiniz, kravat taktırdığınız kişi, bir kişi. Ama Suriye’de dünyanın dört bir yanından gitmiş cihatçılar var, 100’den fazla ülkeden gitmiş gözü dönmüşler var. Kafa kesiyor adamlar. O adamlar İdlib’de duruyordu, TSK da onları orada hem koruyordu hem tutuyordu. Şimdi onlar bütün Suriye’ye dağıldılar. Olmadık görüntüler, olmadık saldırılar oluyor. İç savaşı tetikleyecek işler oluyor. Lazkiye’de bir saldırı, soykırım endişesi var. Burada silahlı kuvvetlerimiz eğer Suriye’de bir varlık gösteriyorsa bu varlığı en çok da Lazkiye’deki Arap Alevilerine karşı o selefi grupların yapabileceği saldırılar noktasında sadece o bir kravatlıya bir şey söyleyerek değil, gerçekten gerekli tedbirleri alarak yapmaları lazım. Hatay’da başta olmak üzere orada yaşayan insanların dünya kadar akrabası var. Her gün telefonda ağlayan akrabalar ile konuşuyoruz biz hepimiz. Bu konuya da bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.”

ASGARİ ÜCRET MİTİNGİNE ÇAĞRI

Özgür Özel konuşmasında, 22 bin TL olarak açıklanan asgari ücrete tepkisini de yineledi. Açıklanan rakamı ‘sefalet ücreti’ olarak nitelendiren Özel, yarın Ankara’da yapılacak mitinge de çağrıda bulundu:

“Bunlar asgari ücret 22 bin 100 lira yapmak suretiyle milleti bir yıl daha büyük bir perişanlığa mahkum ettiler. O gece Türk-İş o masaya gitmedi. Çünkü işveren ile devlet anlaşmış, dediği asgari ücreti dayatıyor. Ertesi gün de bu görüşmelerden tamamen çekilme kararı aldı. Bunu çok olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yarınki mitinge biz partimiz adına katılım gösterecektik, kitlesel katılım gösterme kararı aldık. Yarın tepkinizi göstermek için herkesi saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda bu sefalet ücretine ve krizin yükünü yoksulların emeklilerin emekçilerin sırtına bırakan bu politikalara itiraz etmeye ses yükseltmeye davet ediyorum.

Artı Gerçek