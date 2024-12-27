Gürcistan’da Azerbaycan’ın Ermenilere karşı soykırım politikası konu alan kitap yayınlandı

“Azerbaycan’ın 1918-2023 yılları arasında Ermenilere karşı soykırım politikası” başlıklı kitap, bir asırdan fazla süren trajik olayları ve suçları konu alan anlaşılır bir çalışmadır.

Gürcistan Ermeni Topluluğu’nun Facebook sayfasından öğrendiğimize göre, kitap altı bölüme ayrılmıştır. “Bakü Katliamı” olarak bilinen 1918’deki kanlı olaylardan başlayarak, aşağıdaki kilit olayları kapsamaktadır:

• 1919-1920 yıllarında Şuşa’da Ermenilere yönelik katliamlar

• 1988-1990 yıllarında Sumgayıt, Bakü ve Maraga’da Ermenilere yönelik katliamlar ve sürgünler

• 2016 yılındaki Dört Gün Savaşı sırasında Azerbaycan’ın savaş suçları

• 2020 yılındaki 44 Gün Savaşı sırasında ve sonrasında işlenen suçlar

• 2023 yılında Karabağlıların zorla yerinden edilmesi ve Karabağ’ın etnik temizliği

Kitap, geniş bir uluslararası kitleye ulaşmak için İngilizceye çevrilmiştir. Kitabın İngilizce versiyonu, Gürcistan’daki 40’tan fazla büyükelçiliklere ve temsilciliklere iletilmiştir. Temsilcilikleri başka ülkelerde bulunan ülkelerin büyükelçiliklerine de gönderilmesi planlanmaktadır. Gürcüce versiyon, Gürcistan’daki 20’den fazla üniversite kütüphanesine iletilmiştir ve gelecekte İngilizce çevirisiyle de kütüphanelerin zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Kitap sadece kurbanları onurlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası topluma soykırımın tekrarlanan eylemlerinin ciddiyetini fark etme ve gelecekte bunları önlemek için adımlar atma çağrısında bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI