Azerbaycan Ermenistan hariç başsağlığı dileyen tüm ülkelere teşekkür etti

Azerbaycan Havayolları’nın 69 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı 25 Aralık’ta Kazakistan’da düştü. Kazak yetkililer kazada 38 kişinin öldüğünü, 31 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

Azerbaycan, yaşanan kazadan ötürü bir gün ulusal yas kararı aldı.

J2-8243 sefer sayılı uçak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni kentine gidiyordu.

Azerbaycan Havayolları BBC’ye yaptığı açıklamada, uçağın rotasının sis nedeniyle değiştirildiğini belirtti.

Azerbaycan kazayla ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğünü, araştırmalar nihaileşmeden önce bir açıklama yapılamayacağını belirtti.

Rus medyasındaki, teyit edilmemiş haberlere göre uçak kazadan önce bir kuş sürüsüne çarpmış olabilir.

Ancak Reuters’a konuşan bir havacılık uzmanı bunun çok da mümkün olmadığını aktardı. Reuters ayrıca kazanın Rusya’nın güneyini vuran İHA saldırılarının hemen ardından geldiğini aktardı. İHA hareketleri yüzünden geçmişte yakındaki havalimanlarının kapatıldığı olmuştu.

Hava savunma uzmanları, uçağın içindeki ve dışındaki hasar şeklinin Grozni’de aktif olan Rus hava savunma sistemlerinin kazaya yol açmış olabileceğini söylüyor.

Azerbaycan kazanın ardından başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Ermenistan medyası Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın sadece Ermenistan’a teşekkür etmediğine dikkat çekti.

Bazı Azerbaycanlı yorumcular ise Paşinyan’ın başsağlığı mesajı göndermesinin ardından şükranlarını ve barış umutlarını dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI