Aras Yayıncılık ve Hangardz’tan Zaven Biberyan’ın izinde ortak etkinlik

Aras Yayıncılık ve Hangardz tiyatro topluluğu, Zaven Biberyan’ı odağına alan bir etkinliğe imza atıyor.

11 Ocak Cumartesi günü Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği’nin ev sahipliğindeki etkinlikte Biberyan’ın Ekim ayında okurla buluşan ‘Deniz’ kitabı başta olmak üzere yazarın eserleri, yaşamı, yazım pratikleri konuşulacak ve Hangardz’ın pandemi döneminde hazırladığı ‘Kantsı’ [Hazine] oyunu gösterilecek.

Zaven Biberyan’ın ilk kez Türkçe okurla buluşan öykü derlemesi ‘Deniz’, kâh Bulgaristan’da kâh Beyrut’ta kâh İstanbul’da geçen 12 hikâyeden oluşuyor.

Gösterimin ardından ‘Kantsı’nın tiyatroya uyarlanma süreci, teatral estetiği ve Ermenice tiyatronun geçmişi ile bugünü tartışılacak. ‘Deniz’in editörü Betül Bakırcı ve Aras ekibinden Nesrin Uçarlar ile Hangardz’tan Artun Gebenlioğlu ve Yeğya Akgün’ün katılacağı sohbete katılım 40 kişiyle sınırlı. Etkinliğin biletleri buradan temin edilebilir.

Tarih: 11 Ocak 2025

Saat: 17.00-19.00

Yer: Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği

Adres: İstiklal Caddesi, Hıdivyal Palas, No: 231, Zemin Kat, Tünel, Beyoğlu

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