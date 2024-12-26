SANA: ‘Suriye’de mezhepsel nitelikteki medya içerikleri yasaklandı’

By Euronews

Karar, Suriyeli Alevilerin farklı kentlerde düzenlediği protestolar sonrası belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından alındı.

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Suriye’de Perşembe günü itibarıyla, halk arasında ayrışmayı amaçlayan mezhepsel nitelikteki içeriklerin dolaşıma sokulması ve yayınlanmasının yasaklandığı bildirildi.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) Enformasyon Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, kararın, “Suriye dokusunun tüm bileşenleriyle korunması ve ulusal birliği güçlendirmek amacıyla,” alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye halkının bileşenleri arasında ayrışma ve ayrımcılık yaratmayı amaçlayan mezhepsel nitelikteki her türlü medya içeriğinin veya haber içeriğinin dolaşımı veya yayınlanması kesinlikle yasaktır,” ifadelerine yer verildi.

Yasağın ihlali halinde, “faillerinin hukuki hesap verebilirliğe maruz kalacağı,” uyarısında bulunuldu.

Karar, Suriyeli Alevilerin farklı kentlerde düzenlediği protestolar sonrası belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından alındı.

Suriye’de yönetimi devralan Heyet Tahrir Şam (HTŞ), devrik Devlet Başkanı Beşar Esad’ın destekçileri tarafından pusuya düşürüldükleri belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 14 personelinin öldürülmesinin ardından gece boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Tartus, Humus ve hatta başkent Şam gibi birçok şehirde düzenlenen protestolarda çatışmalar yaşandı.

Suriye’nin yeni İçişleri Bakanı Muhammed Abdül Rahman, 14 ‘İçişleri Bakanlığı personelinin’ devrik Devlet Başkanı Beşar Esad’ın destekçileri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Salı günü Hama’da Beşar Esad döneminde görev alan Alevi üç hakim ve bir subayın öldürülmesine tepki olarak çarşamba günü Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye’de eylemler düzenlendi. Devlet medyasına göre Çarşamba günü Humus kentinde gerçekleşen gösterilere azınlıktaki Alevi ve Şii Müslüman toplulukların üyeleri öncülük etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ’nin protestocuları dağıtmak için bazı noktalarda ateş açtığını ve en az bir kişinin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son olaylar, Esad’ın iki hafta önce görevden alınmasından bu yana ülkede yaşanan en şiddetli ve yaygın huzursuzluk.

Rahman, ülkenin güvenliğini “baltalamaya”, vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmaya ya da barış ve geleceğini istikrara kavuşturma süreçlerini durdurmaya cüret eden herkesin üzerine gitme sözü verdi.

Alevilerin düzenlediği protestoların kısmen bir Alevi türbesinin yakıldığını gösteren çevrim içi bir videodan kaynaklandığı anlaşılıyor. Yetkililer ise videonun eski olduğuna ve yeni bir olay olmadığına ısrar ediyor.

Bazı protestocular eski Suriye ordusundan olup HTŞ tarafından hapsedilen askerlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

HTŞ, protestolara karşılık olarak yerel saatle akşam 6’dan sabah 8’e (TSİ 8-10) kadar sokağa çıkma yasağı uyguladı.

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Devlet medyasında yer alan haberlerde sokağa çıkma yasağının sadece bir gece için uygulandığı ancak şiddetin sona ermemesi halinde yenilenebileceği belirtiliyor.

Suriye’deki Alevi azınlığın çoğunlukta olduğu Tartus kenti gibi diğer bölgelerde de küçük çaplı gösteriler düzenlendi ancak bu gösteriler bu kadar şiddetli olmadı.

Esad’ın düşüşü sonrası Aleviler

Suriye’de Beşar Esad’ın düşüşü sonrası binlerce kişi her gün başkent Şam’daki Emevi Meydanı’nda kutlamalara devam etse de pek çok Suriyeli Alevi ülkelerinin geleceğine ilişkin kaygılı ve tedirgin.

8 Aralık’ta kuzeydeki İdlib’ten bir yıldırım operasyonu başlatan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki isyancı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından Esad Rusya’ya kaçmış ve 13 yılı aşkın bir süredir devam eden acımasız iç savaş sona ermişti.

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Ülkede kutlamalar sürüyor ancak herkes için durum aynı değil.

El Kaide’nin eski bir kolu olan HTŞ, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Grup 2016 yılında El Kaide ile bağlarını kopardığını açıkladı ancak yine de ‘dine hakaret’ ve ‘zina’ suçlarından infazlar da dahil olmak üzere çeşitli insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamalar devam ediyor.

Sayısız medeniyetin kalbi olarak muazzam bir çeşitliliğe sahip olan Suriye için HTŞ’nin kurduğu hükümetin üyelerinin tamamı Sünnilerden oluşuyor.

Kürtler, Hıristiyanlar, Dürzilerin de yaşadığı Suriye’nin 24 milyonluk nüfusunun çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor. Alevilerin ise nüfusu yüzde 10-13 arasında.

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Beşar Esad ve babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad da Lazkiye kökenli Alevilerden. Esad ailesinin iktidara geldiği 1970’lerden bu yana ordu ve hükümette üst düzey görevlere Alevileri getirdiği biliniyor.

Euronews