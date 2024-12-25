Türkiye çapındaki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

Hıristiyan âlemi İsa peygamberin doğum günü sayılan Noel’i kutlarken, Türkiye çapında da çok sayıda kilisede ayin düzenlendi.

Artı Gerçek – İsa peygamberin doğum günü olarak kabul edilen Noel dolayısıyla Türkiye çapındaki kiliselerde ayin gerçekleştirildi. Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’ndeki ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan simgesel Latin Katolik Kilisesi Saint Antuan’daki ayinde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu.

Kilisede mum yakılıp dualar edildi. Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist de katıldı. Mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi

İstiklal Caddesi’ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde de Noel ayini yapıldı.

Hatay Antakya’daki ayin ise Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin yerine St. Pierre Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi. (HABER MERKEZİ)

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