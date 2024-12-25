Süryaniler Yaldo Bayramı’nda mumlarını barış için yaktı

Marta SÖMEK

İSTANBUL – Süryaniler, 25 Aralık sabahı İsa Mesih’in de konuştuğu dilde birbirlerinin bayramını, “Rabbin doğuş bayramı kutlu olsun” anlamına gelen “Brikh mavlodo d’moran” diye kutluyor.

Bakırköy’de bulunan Meryem Ana Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlenen Yaldo ayinine yüzlerce Süryani katıldı. Ayindeki ritüelleri yerine getiren Süryani halkı, bu yıl Kuzey ve Suriye’deki Süryani halkı için dua ederek, mumlarını savaşın son bulması için yaktı.

Süryaniler, ayin sonunda kilise bahçesinde bayramlaştı.

Kilise sonrası evlerinde yapacakları kahvaltı ile oruçlarını açmaya giden Süryaniler, gün boyu Yaldo Bayramını kutlayarak bayramlaşmayı sürdürecek.

YALDO: DOĞUŞ

Süryani Ortodokslar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Aralık’ta Yaldo (Doğuş-Noel) Bayramını kutladı. Hıristiyan dünyasında yeni (Gregoryan) takvimi kullanan kiliselerin her yıl 25 Aralık’ta kutladığı Noel bayramı, Süryaniler için de büyük bir anlam içeriyor. Süryaniler, İsa Mesih’in doğuşunun kutlandığı bu bayrama, doğuş anlamına gelen “Yaldo” diyor.

Hıristiyanlığı ve Mesih’i kabul eden ilk halk grubu olarak da bilinen Süryaniler, Yaldo Bayramı’nı kutlamadan önce kilisenin kabul ettiği takvim uyarınca 10 gün boyunca hiçbir hayvansal gıda tüketmeyerek oruç tutuyor.

Bayram sabahı ise tüm kiliselerde ayinler düzenleniyor, mumlar yakılıyor ve ilahiler okunuyor.

Zılgıtlar ilahilere eşlik ediyor…

Ayin esnasında ruhaniler ve Şemmaslar (öğrenciler), kilisenin içerisinde ilahiler eşliğinde halkın arasından geçerek devre yapıyor. Bu esnada halk da zılgıtlar ve ilahiler eşliğinde coşkularını paylaşıyor.

İSA MESİH’İN DOĞUŞU CANLANDIRILIYOR

Ardından İsa Mesih’in mağarada doğması ve çobanların bu müjdeli haberi ateş yakarak karşılamaları, çıralar tutuşturulup ateş yakılarak canlandırılıyor. Ayin sonunda ruhani tarafından halka verilen “kıddas” yani bereket ekmeğini alan Süryaniler, oruçlarını sonlandırıyor.

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