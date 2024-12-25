Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Şehir Devleti’ndeki geleneksel Noel mesajında, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı.

Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, dünya meselelerine ilişkin Noel mesajını aktardığı geleneksel “Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)” konuşmasını, Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nın aynı adı taşıyan meydanına bakan locasından yaptı.

Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptığı konuşmasında, özellikle Gazze’deki vahim durum için “Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın, açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım edilsin.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasını isteyen Papa, Orta Doğu’daki ülkelere de dikkati çekerek, Lübnan ve Suriye’de geçiş döneminin ortasında bulunan Hristiyan topluluklara ilişkin “Çatışmalarla harap olmuş tüm bölgelerde diyalog ve barış kapılarının açılmasını” diledi.

Papa, Afrika’daki Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Mozambik gibi ülkelerdeki sağlık sorunlarının, bölgedeki çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkilerinin milyonlarca insanı yerinden ettiğine ve hayatlarını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

Haiti, Venezuela, Kolombiya ve Nikaragua’yı da ele alan Papa, bu ülkelerdeki “siyasi bölünmelerin” sona ermesi için, siyasi yetkilileri ve halkı birlikte çalışmaya davet etti.

Papa, devam eden çatışmaların büyük acılara yol açtığı ve çok sayıda kişiyi yerinden ettiği Myanmar halkı için de dua etti.

AA