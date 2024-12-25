Ortadoğu’nun Efsane ismi Beştepe’de

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat önceki gün Şam’da Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşmesinin ardından dün de Ankara’ya geldi. Ortadoğu’nun önemli siyasi aktörlerinden Canbolat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi.

LÜBNAN’ın İlerici Sosyalist Partisi’nin Genel Başkanı ve Dürzi topluluğunun en tanınmış liderlerinden olan Canbolat’ın kökeni Canbolat aşiretine dayanıyor. Canbolat ailesinin kökeni, Halep Valisi olarak görev yapan Canbolat İbn Kasım El-Kûrdî El-Kayserî’ye kadar uzanıyor. Velid Canbolat’ın babası, Lübnan İlerici Sosyalist Partisi’nin (PSP) kurucusu olan Kemal Canbolat. Velid Canbolat, anne tarafından ise ünlü Arap lideri Emir Prens Şekib Arslan’ın torunu. 75 yaşındaki Velid Canbolat, yalnızca Dürziler için değil, Lübnan’daki diğer dini azınlıklar için de önemli bir lider olarak görülüyor. İngiliz BBC yayın kuruluşu Canbolat’ı, “Lübnan’ın en güçlü Dürzi ailesine mensup en zeki lideri, İlerici Sosyalist Partisi etrafında şekillenen sol görüşlü bir siyasetçi ailesinin oğlu” olarak nitelendirdi. Esad karşıtı olan Canbolat, 2005 yılında yaptığı bir açıklamada babasını Suriye istihbaratının öldürdüğünü açıklamıştı.

Canbolat, geçmişte de Türkiye’ye çok kez gelmişti. Dürzi lider bir seyahatinde Türkiye’de havalimanında Hürriyet muhabirlerinin objektiflerine böyle yansımıştı.

‘YUNAN ADALARINDAN TÜRKİYE’YE HASRETLE BAKIYORUZ’

Velid Canbolat, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler eğitimi aldı. İlk evliliğini Çerkes asıllı Ürdünlü Gervette (Gigi) ile yaptı ve bu evlilikten Teymur isimli bir oğlu var. Daha sonra Suriye eski Savunma Bakanı Ahmed El-Şarabati’nin kızı Nora Şarabati ile evlendi. Canbolat, uluslararası röportajlarıyla tanınan gazeteci Leyla Umar ile 2000 yılındaki söyleşisinde, “Beyrut’ta resmi nikâh olmadığı için İstanbul’da nikahımızı kıydırmıştık. Nora ile en çok gelmek istediğimiz yerlerden biri Türkiye. Yunan adalarına yatla gittiğimiz zaman Türkiye’ye uzaktan hasretle bakıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Gazetesi