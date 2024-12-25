Ordu’da bulunan Ermenice mezartaşı koruma altına alındı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Ermenice yazılı bir mezartaşı, Ordu Müzeler Müdürlüğü envanterine girişi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Ordu’daki gayrimüslim nüfusa yönelik çalışmalar yapan Güven Bayar’ın girişimleriyle koruma altına alınan İmasduhi H. Vartyan’ın mezartaşında merhumenin isminin yanı sıra ‘Nınçyal İ Der’ (Tanrı’nın Huzurunda Uyuyor) yazıyor. 22 Aralık 1901 tarihinin yer aldığı mezartaşının koruma altına alınmasını, Bayar, 24 Aralık Salı günü sosyal medya hesabından duyurdu.

“Ordu’da bir işyeri alanının parke taşları arasına koyulan Ermenice yazılı mezar taşını Ordu Müzeler Müdürlüğü’ne bildirdim. Bugün (24 Aralık) titiz bir çalışma ile yerinden çıkarıldı ve Ordu Müzeler Müdürlüğü envanterine girişi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Bu topraklarda yüzyıllarca yaşamış binlerce Ordulu Ermeni’nin bugüne gelebilen tek bir Ermenice yazılı mezar taşı dahi yoktu! Süreç umarım herkesin daha dikkatli ve duyarlı davranmasına vesile olur. Huzur içinde uyusun.”

Bayar, Ordu Müzeler Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda şu ifadeleri kullandı:

“Ordu İli, Altınordu İlçesi, Karapınar Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde ‘Vitra’ isimli iş yerinin arkasındaki alanda yatılı vaziyette bulunan kültür varlığı olduğu düşünülen mezar taşı hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını hususunu bilgilerinize arz ederim.”

Agos