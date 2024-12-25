Noel İskenderun, Hatay ve İstanbul’da kutlandı

Hıristiyan dünyasının büyük bölümü 24 Aralık gecesi İsa Mesih’in Doğuş Yortusu’nu kutladı. Ermeni Kilisesi bilindiği gibi Doğuş Yortusu’nun 6 Ocak’ta kutluyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc (Marcircos) Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel dolayısıyla düzenlenen ayinde pederler dualar etti, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ayini peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, yönetti. Papasoğlu, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde ilahiler ve İncil’den bölümler okundu, mumlar yakılarak dualar edildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde de, 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerle yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin yerine, Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Hatay Samandağ ilçesindeki tarihi İlyas Kilisesi’nde de Noel dualar ve özel bir ayinle kutladı. Noel, Samandağ’da yaşayan Hristiyanların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 2011 yılında yenilenen ve tarihi dokusuyla dikkat çeken İlyas Kilisesi’ndeki törene katılan Samandağlı Hristiyanlar, Noel’in manevi coşkusunu hep birlikte yaşarken, Hatay’daki farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir arada barış içinde yaşamasının önemi bir kez daha vurgulandı. Noel Bayramı kutlaması, katılımcıların iyi dilekleri ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Beyoğlu’nun simge yapılarından St. Antuan Kilisesi’nde düzenlenen geleneksel Noel ayini, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ayinde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu ve dualar edildi. Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist de etkinliğe ilgi gösterdi.

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