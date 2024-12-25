İsias Oteli davasında karar çıktı, KKTC Hükümeti İstinaf’a gidecek

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC’li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının karar duruşması yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 6 sanığa “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 7 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 5 sanık ise beraat etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı ve aileler, karar duruşması sonrası Adıyaman Adliyesi önünde açıklama yaptı. KKTC Başbakanı Üstel, “6 Şubat’ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığımız asrın felaketinden sonra hep Adıyaman’da olduk. Bugün altıncı kez Adıyaman’dayız. Öncelikle adalet tecelli etti. Otel sahipleri hedeflediğimiz cezayı tam almadılar. Buna rağmen İsias Otel’in yapımında olanlara ceza uygulaması yapılmıştır. Bu bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra istinafa başvuracağız. Vicdanları rahat ettirene kadar takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu dava burada neticelendi ama bizim işimiz henüz bitmedi” diye konuştu.

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı, mahkeme sonucunda 6 sanığın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan mahkum edildiğini, 5 sanığın ise beraat ettiğini belirtti. Esendağlı, mahkeme heyetinin sanıklardan Ahmet Bozkurt’a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız’a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan’a 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı’ya 7 yıl 16 ay ve Mehmet Güncüoğlu’na 7 yıl 16 ay hapis cezası verdiğini belirtti. Esendağlı, “Sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve İsias Otel’de yaşamını yitiren Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya da şöyle konuştu:

“Bunlar ilk cezaları… İçerideler, içeride olmaya devam edecekler. Aileler olarak evimize döndüğümüzde avukatlarımızla tekrar toplantı yapıp gereken adımları atacağız. Şu ana verebilecekleri en yüksek cezayı verdiler. Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse, bir üst mahkeme görecektir. ‘Gün yüzü görmesinler’ dedik, görmeyecekler. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize bir söz verdik. Bu sözü de tutacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Karar duruşmasında otel sahibi Ahmet Bozkurt’a 18 yıl 5 ay 7 gün, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz’a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi.

16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilen sanık Hasan Aslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sanıklar Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu’na 8 yıl 4’er ay hapis cezası veren mahkeme, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.

Ahmet Bozkurt’un eşi ve diğer çocukları için ise beraat kararı verildi.

(ANKA, Ajanslar)

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