İran Cumhurbaşkanı Ermeni şehitlerin aileleriyle görüştü

İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, Salı akşamı “Kutsal Savunma Bölgesi”nde (İran-Irak savaşı) hayatını kaybeden iki Ermeni şehidin aileleriyle bir araya geldi. Bu buluşma hakkında bilgi, İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Pezeshkian, şehit Oshavan Eyvozyan’ın eşi Nina Hartunyan ve şehit Galik Tumanyan’ın annesi Hasmik Mirzayan-Hartunyan ile görüştü ve ailelerin fedakarlığını yüksek takdirle karşıladı.

Pezeshkian, şehitlerin kahramanlıklarına vurgu yaparak, ailelerine sabır ve dayanıklılık diledi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında “Onlar, coşkularıyla İran’ın onurunu savunarak, vatandaşlarının yanında yer aldılar,” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI