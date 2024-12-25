Hatay’da St. Pierre Kilisesi’nde Noel ayini

Ayinin düzenlendiği St. Pierre Kilisesi, hem tarihi hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Kilise, Hıristiyanlar açısından önemli bir hac merkezi. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerle yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin yerine, Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi. Noel, Hıristiyan dünyasında İsa peygamberin doğumunun kutlandığı önemli bir dini bayram. Her yıl 25 Aralık’ta kutlanır; ancak bazı Ortodoks kiliselerinde (örneğin Rusya ve Ermenistan) Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta da kutlanabilir. Noel, Hıristiyanlık inancına göre Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’in dünyaya gelişi olarak kabul edilir ve bu olay, insanlık için büyük bir kurtuluş anlamı taşır. bianet