Fener Rum Patrikhanesi’nde Noel ayini gerçekleşti⛪🎄

Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen Noel ayininde dualar ve ilahilerle kutlandı.

Fener Rum Patrikhanesi, bu yıl Noel’i coşkuyla kutladı. Patrik Bartholomeos’un yönetiminde gerçekleştirilen ayin, Patrikhane bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi’nde sabah saatlerinde başladı.

DUALAR VE İLAHİLERLE DOLU BİR AYİN

Dini seremoni sırasında mumlar yakıldı ve dualar edildi. Katılımcılar, ruhsal bir deneyim yaşamak için bir araya geldi. Ilahilerin yankılandığı ortamda, manevi bir atmosfer oluştu.

KATILIMCILAR VE BİRLİKTELİK

Ayine, Türkiye‘de yaşayan Rumlar ile farklı ülkelerden gelen Ortodoks toplulukları da katıldı. Bu birliktelik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen Noel ayininde dualar edildi. Patrikhane bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos (fotoğrafta) yönetti.

https://www.haberet.com/gundem/fener-rum-patrikhanesinde-noel-ayini-gerceklesti-81006