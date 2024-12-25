Ezidiler mahkeme kararıyla Batman’daki köylerine dönüyor: ‘Kendi topraklarımızda barış içinde yaşamak istiyoruz’

Rojhat ABİ

DİYARBAKIR- Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru (Kelhok) Köyünde yaşayan Ezidiler, 1992 yılında siyasi ve dini baskılar nedeniyle arazilerini yörede yaşayan ailelere emanet ederek Almanya’ya göç etmek zorunda kaldı. Çözüm sürecinin başlamasıyla 2012 yılında köylerine dönmek isteyen Ezidiler, topraklarını emanet ettikleri yöre sakinlerinden geri alamadı. Ezidilere topraklarını geri verilmesi için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri görüşmelere yapsa da sorun çözülemedi.

EZİDİLER 12 YILLIK HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Topraklarına geri dönmek istedikleri hukuk mücadelesi başlatan Ezidiler saldırılara da uğradı. 12 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Antep Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Hukuk Dairesi 18 Ekim’de Ezidilerin topraklarına geri dönmesine hükmetti. Ay sonuna kadar köyün boşaltılması için tebligat gönderen mahkeme, verilen sürede köyün boşaltılmaması halinde köyde yaşayanların zorla çıkarılacağını bildirdi.

‘KOMŞULARIMIZ EMANET ETTİĞİMİZ TOPRAKLARI GERİ VERMEDİ’

Artı Gerçek’e konuşan Nedim Erkiş, “Kuşçukuru Köyünde yaşayan Ezidiler olarak biz 1992’de 11 bin dönüm tapulu arazimizi ve içindeki mülkümüzü komşularımıza emanet edip Almanya’ya göç ettik. Köyü emanet ettiğimiz ailelere ‘geri döneceğiz, köyümüzü bize vereceksiniz’ dedik. 2012 yılında dönmek istedik. O zaman Türkiye’de çözüm süreci vardı. Diyarbakır’da düzenlenen Êzidi Konferansına katıldıktan sonra köyümüz olan Kelhok’a gittik. Orada belediye başkanı ile görüştük ve neden geri döndüğümüzü aktardık. Ancak kimse taleplerimizi sonuçlandırmadı. Emanetimizi vermediler, emanetimize ihanet ettiler. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşuna da gittik, anlattık. En son başka çaremiz kalmayınca hukuk yoluna gittik” dedi.

‘TOPRAKLARIMIZI ALMAK İSTEYİNCE SALDIRILARA UĞRADIK’

Köylerine geri dönebilmek için yıllardır hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Erkiş, şöyle devam etti:

“2013 yılında tapularını mahkemeye sunduk ve kazandık. Mahkemeyi kazandıktan sonra birkaç kişi köye gidip topraklarımızı işlemek isteyince saldırıya uğradı. Traktör şoförünün ayağını kırdılar. Onlarca defa bu saldırılar devam etti. Batman merkezde ben ve birkaç arkadaşıma çetevari bir şekilde saldırdılar, ağır yaralandık. Daha sonra mecburi olarak güvenlik talep ettik. 300’e yakın askerle ancak köye girebiliyoruz. Davamızda 12 yılın sonunda köyün boşaltılması yönünde oy birliğiyle karar verildi. Karşı taraf ise karara itiraz etti. Antep İstinaf Mahkemesi köydeki evlerin boşaltılması gerektiğini belirten bir karar verdi. Zorla çıkarmaktan başka yol bırakmadılar. İcra Dairesi de tebligat gönderdi. Bir hafta içinde evlerin boşaltılması gerektiğini bildirdi. Eğer icra tebligatı yerine getirilmez ise mahkeme zorla çıkaracak.”

‘BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Tek taleplerinin köylerinde barış içinde yaşamak olduğunu dile getiren Erkiş, “Bizim gitmediğimiz kapı, siyasi parti, kurum, aşiret kalmadı. Ancak maalesef bu aşamaya gelindi. Bu ayın sonuna kadar çıkmaları gerekiyor. Sorun çıkarıyorlar. Biz 20 yıldır sadece yurdumuza dönmek istiyoruz. Başka bir amacımız yok. Biz Êzidiler için yurdunu terk etmek dinen yasaktır. Geçmişte de mecburi olarak çıkmıştık. Bıraktığımız köylere onlarca ev yapılmış. Biz Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Êzidi diasporası olarak yurdumuzda olmak ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Artı Gerçek