Ermenistan Tarih Müzesi, “Tanrı’nın Gücüyle: Kilikya Ermeni Krallığı” sergisini yeniden açıyor

Ermenistan Tarih Müzesi, kalıcı sergilerinden biri olan “Tanrı’nın Gücüyle: Kilikya Ermeni Krallığı” başlıklı serginin bir bölümünü yeniden ziyarete açıyor. Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serginin Kilikya’daki Ermeni devletinin var olduğu 11-14. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayacağı belirtildi.

Sergide, prenslik ve krallık dönemine ait sikkelerin yanı sıra dönemin diğer devletlerine ait sikkeler, kraliyet ailelerinin soy ağaçları ve müzenin nümizmatik koleksiyonlarında bulunan ipek dış giysiler yer alacak. Sergideki eserler, Kilikya Ermeni Devleti’nin kuruluşundan itibaren prensliğin ve krallığın gelişimini gözler önüne seren özel tarihi kalıntılardan oluşuyor.

Sergi, 26 Aralık itibarıyla halka açılacak.

ERMENİ HABER AJANSI