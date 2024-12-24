Suriye’de Noel ağacı yakılırken geçici hükümetten resmi Noel tatili

Suriye’de geçici hükümet 25 ve 26 Aralık’ta resmi tatil ilan etti. Suriye’nin Hama kentinde ise bir Noel ağacının yakılması nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Geçici hükümet İsa Mesih’in Doğuş Yortusu vesilesiyle 25 Aralık Çarşamba ve 26 Aralık Perşembe günlerini resmi daireler için tatil ilan etti.

Öte yandan Suriye’nin Hama kentinde bir Noel ağacının yakılması nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, maskeli ve silahlı kişiler Suriye’nin orta kesimlerinde, Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Sukeylebiye kasabasının ana meydanındaki ağacı ateşe verirken görülüyor.

Suriye’yi fiilen yöneten Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) örgütü, kundaklamayı yapanların yabancı savaşçılar olduğunu, tutuklandıklarını ve ağacın hızla tamir edileceğini açıkladı.

Olayın ardından ülke genelinde binlerce kişi, yeni İslamcı yönetimden dini azınlıkları korumasını talep etti.

Kundaklamanın ardından çekilen görüntülerde, HTŞ’den bir din adamı Sukeylebiye’de toplanan kalabalığa konuşurken görülüyor ve ağacın sabah olmadan tamir edilmiş olacağı sözünü veriyor.

Söz konusu din adamı, sonra dayanışma adına bir haçı tutup, havaya kaldırıyor.

Şam’ın Kassa mahallesinde toplanan eylemciler, Suriye’deki yabancı savaşçılar aleyhine sloganlar attı.

Protestocular, HTŞ’nin saldırının arkasında olduğunu söylediği yabancı savaşçılara atıfla “Suriye özgür, Suriyeli olmayanlar gitmeli” diye bağırdılar.

Şam’ın Bab Touma Mahallesi’nde de protestocular bir haç ve Suriye bayrakları taşıdılar ve “Haç için ruhumuzu feda ederiz” sloganları attılar.

AFP Haber Ajansına konuşan Georges adlı bir eylemci “Daha önce olduğu gibi ülkemizde Hristiyan inancını yaşamamıza izin verilmeyecekse, artık buraya ait değiliz” dedi.

(Kaynak: Kantsasar, BBC Türkçe)

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