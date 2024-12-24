“Karabağ’dan İstanbul’a Halı Sergisi” İstanbul’da açıldı

Lale Bildirici Büyükkarakaya

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliği ile düzenlenen programın açılışı, Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi’nde yapıldı.

Programın açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Karabağ’ın Türk dünyasının tarihine altın harflerle yazılmış, büyük mücadelelerin ve hasretin simgesi olan bir coğrafya olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Karabağ sadece bir toprak parçası değil aynı zamanda bir milletin azminin, sabrının ve birlik ruhunun en büyük nişanesi. Hocalı’da yaşanan zulüm ve yıllarca süren işgal süreci hepimizi derinden yaraladı. Ancak aynı zamanda Azerbaycan’ın haklı davasını desteklemek için Türk dünyasında da daha güçlü bir bağ kurmamıza vesile oldu.” diye konuştu.

Karabağ’da yaşanan zulmü, Azerbaycan’ın haklı davasını tüm dünyaya duyurmak için ülkece büyük bir çaba sarf edildiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerek devlet kurumlarımız gerekse sivil toplum kuruluşlarımız bir millet iki devlet şiarıyla her zaman Azerbaycan’ın yanında oldu. Şükürler olsun ki hak yerini buldu ve Karabağ toprakları 30 yıl süren bir işgal sonucundan azat edildi. Bugün burada Azerbaycan’ın tarihi ve kültürel zenginliğini, Türk dünyasının derin bağlarını sanat aracılığıyla bir kez daha hatırlamak için bir araya geldik. Sanat milletlerin ruhunu besleyen, tarihini yaşatan, geçmişten aldığı güçle geleceğini aydınlatan bir köprü. Bu köprü aracılığıyla milletler kendi benliklerini ve şahsiyetlerini oluşturuyor ve dünyaya kendi medeniyetlerini tanıtıyorlar.”

Karabağ’ın tarihi ve dokuma kültürü söyleşide ele alındı

Programda, “Karabağ’ın tarihi, dokuma sanatından günümüz sanat sahnesine uzanan yolculuğu” başlıklı söyleşiler yapıldı.

Söyleşide, Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi ve Halı Sanatçısı Elnara Rasulova, sergideki halıların özelliklerini ve hikayelerini anlattı. Geleneksel Kumaş Koleksiyoneri ve Araştırmacı Fuad Cebrayılov ise “Azerbaycan geleneksel Karabağ kadın kıyafetleri ve tarihi biçimleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Kurucu Başkanı Kemale Cabbarova da Karabağ halıları ve kültürel mirasla ilgili bilgi verdi, bölgenin kültür, sanat ve tarihine ışık tutacak konuları ele aldı.

Azerbaycan ve Türk mutfağının yöresel lezzetlerinin de ziyaretçilere sunulduğu programda, katılımcılara, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz tarafından plaket takdim edildi. Halı Sanatçısı Elnara Rasulova da Yılmaz’a halı hediye etti.

Karabağ’ın özel halıları sanatseverlerle buluştu

“Karabağ’dan İstanbul’a Halı Sergisi”nde ise Antik Karabağ halıları, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için tasarlanan özel tasarım halılar, antik kelagaylar, kalemkari örtüler sergilendi.

Karabağ halılarını tanıtmak ve bölgenin sanatına ışık tutmak amacıyla düzenlenen sergi, Azerbaycan’ın kültürel zenginliklerini İstanbul’a taşırken, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikteliğini pekiştirmesini amaçlıyor.

Karabağ’ın zengin kültürünü yansıtan el dokuması halıların yer aldığı sergi, 1 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Bazı halılarımızda bu bağımsızlık savaşının eserlerini görmek mümkün”

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yılmaz, sergide çok renkli ve desenli eserlerin olduğunu belirterek, “Azerbaycanlı kardeşlerimizle aslında gençlerimiz arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında kurulmuş çok güçlü köprüler var. Ama bu köprülerin daimi olması, güçlü olması da bizim açımızdan çok önemli.” dedi.

Özellikle de sanatla köprülerin kuruluyor, güçlendiriliyor olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu yüzden burada bugün Karabağlı çok değerli bir halı sanatçımız, Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi ve Halı Sanatçısı Elnara Rasulova, eserlerini bizimle paylaştı.” diye konuştu.

Yılmaz, öğrencilerle, Azerbaycan’ın bu önemli kültürünü bir araya getirmiş olduklarını ifade ederek, Azerbaycan’la Türkiye’deki halı kültürünün de ne kadar birbiriyle kardeş olduğunun da görüldüğünü kaydetti.

Hatice Akıncı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı halılarımızda bu bağımsızlık savaşının eserlerini görmek mümkün. Elnara Rasulova Hanım kendi sanatıyla bunları halılarına çok güzel bir şekilde yansıtmış. Bizim için Karabağ’ın zafer kazanması, bağımsızlığı çok çok büyük bir önem arz ediyordu. Orada çok önemli bir direniş gösterildi. Kardeş ülkemizle birlikte el ele vererek orada büyük bir zafer kazanılmasına vesile olmuş olduk.”

AA