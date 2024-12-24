Beytüllahim’de Noel vaazı: “Mesih hala enkazın altında”

Filistinli protestan rahip Munther Isaac, Beytüllahim’deki kilisesinde Noel vaazı verdi: “Acı çekiyoruz ve haykırıyoruz: Ne kadar sürecek, ey Tanrı? Neden buna izin veriyorsun? Ve neden sessiz kalıyorsun? Gazze ne kadar daha ağlayacak? Bu soruyu sormaya devam ettik, ta ki bu Tanrı’nın bedene bürünmüş haliyle, bizim kaderimizi paylaştığını fark edene kadar.”

ALTYAZI | “Mesih hala enkazın altında” Filistinli protestan rahip Munther Isaac,

Beytüllahim'deki kilisesinde Noel vaazı verdi: Acı çekiyoruz ve haykırıyoruz: Ne kadar sürecek, ey Tanrı? Neden buna izin veriyorsun? Ve neden sessiz kalıyorsun? İnsanlık, Hirodes'in yolunu… pic.twitter.com/BJRVogpNfa — serbestiyet (@serbestiyetweb) December 24, 2024

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