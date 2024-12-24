Beyoğlu’nda bir Noel geleneği: Zoğrafyon’dan “Kalanda” yürüyüşü

Beyoğlu Zoğrafyon Rum Lisesi öğrencileri ve yöneticileri bu yıl de geleneksel Noel yürüyüşünü (“Kalanda”) gerçekleştirdi.

Yürüyüş Galatasaray’daki okul binası önünde başladı, ara sokaklardan geçerek Taksim Aya Triada Kilisesi önünde son buldu.

Etkinliğe, Zoğrafyon Rum Lisesi Okul Müdürü Yani Demircioğlu da akordeon çalarak destek verdi.

Yürüyüş boyunca şarkılar söylendi, hediyeler dağıtıldı.

Okul yöneticileri ve öğrencileri 24 Aralık Noel gününde bu yürüyüşü gerçekleştirmeyi gelenek haline getirdi.

Agos