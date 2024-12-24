Batı Hristiyanlarının Noel Bayramı kutlu olsun!

Hristiyanlıkta İsa Mesih’in doğumunu anmak için kutlanan Noel bayramı, bir çok ülkede dinsel anlamının da ötesinde ortak kültürel yaşantının bir parçası olarak kabul görüyor. Batı Hristiyan topluluklarının 24-25 Aralık’ta kutladıkları Noel Bayramı’nı Jülyen takvimini kullananlar 6-7 Ocak’ta kutlayacak.

Bu gece Hristiyanların büyük bölümünün Noel Arifesi, gece yarısından hemen sonra Noel Bayramı başlayacak. Türkiye’de, komşularımızda ve tüm dünyada Hristiyanların Noel Bayramı kutlu olsun.

Suriye’de Noel resmi tatil oldu

Bu arada Suriye’nin yeni yönetimi, Hristiyan Suriye yurttaşları için Noel Bayramı’nın kutlandığı 25-26 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan ettiğini bildirdi.

Bu kararla, Noel döneminde tüm kamu kurumları kapalı olacak ve kamu çalışanları tatil yapabilecek.

Geçici hükümet tarafından yayımlanan genelgede, “25 ve 26 Aralık tarihlerinde Noel Bayramı vesilesiyle tüm kamu kurumlarının tatil olacağı” duyuruldu.

Batı Hristiyan toplulukları Gregoryen takvime göre 24 Aralık Arife ve 25 Aralık Bayram gününde Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde Noel Bayramı’nı kutluyor.

Noel, Hristiyanlıkta İsa peygamberin doğumunu anmak için kutlanan bir dinsel bayram. Batı Hristiyan toplulukları Noel’i Gregoryen takvimine göre 24-25 Aralık’ta kutlarken Jülyen takvimini kullanan bazı topluluklar da Noel’i 6-7 Ocak’ta kutlayacak.

Noel Hristiyanlar için İsa peygamberin doğum günü ve Tanrı’nın insanlığı selamete ulaştırma planının bir parçası olarak görülür.

Öte yandan Noel, aynı zamanda aile, sevgi, paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin ön plana çıktığı bir gün olarak dinsel anlamının da ötesinde birçok ülkede ortak kültürel yaşantının bir parçası olarak kabul görür.

Noel nasıl kutlanır?

Noel Arifesi ve Noel Günü, kiliselerde özel dini ayinler düzenlenir. Bu ayinlerde ilahiler okunur, dua edilir ve İsa’nın doğumu anılır.

24 Aralık gecesi yapılan bu özel Gece Ayini de birçok Hristiyan için Noel kutlamalarının odağıdır.

Kültürel gelenekler

Evlerde ve kamu alanlarında süslenen çam ağacı, Noel’in en bilinen simgeleri arasında yer alır.

Aile bireyleri ve yakınlar arasında hediye alışverişi Noel ağacının altında yapılır. Noel’in paylaşma ve sevgi temalarını yansıtır.

Büyük aile yemeklerinde uzak ve yakın akrabalar bir araya gelir. Ülkeden ülkeye değişen geleneksel yiyecekler arasında hemen her yerde hindi eti, çeşitli tatlılar ve sıcak içecekler daha yaygın olarak paylaşılır.

Çocuklara hediye dağıtan bir hayali karakter olarak Noel Baba, kutlamaların sürpriz ögesini ve eğlenceli parçasını oluşturur.

Süslemeler ve Işıklar

Sokaklar ve evlerde kimi yerlerde haftalar öncesinden başlayarak Noel ışıkları, renkli süslemeler, çelenkler ve mumlar ile kutlama atmosferi yaratılır.

Bu dönemde Noel ilahileri ve modern Noel şarkıları sıkça duyulur.

Yardımlaşma ve hayır işleri

Noel, aynı zamanda toplumun ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatması ve hayır işlerine katılması için de önemli bir vesiledir.

Türkiye’de noel kutlamaları

Türkiye’deki Hristiyan toplulukları, kendi geleneklerine göre Noel’i İstanbul, İzmir, Antakya, Mersin, Tarsus, Mardin, Midyat, Diyarbakır’da kiliselerde düzenlenen ayinler, aile yemekleri ve sembolik ritüellerle kutlarlar. Kentlerdeki kiliseler bu dönemde süslenir ve Noel ayinleri halka açık olarak düzenlenebilir.

Noel, sevgi, umut, barış ve dayanışma mesajları taşır. Hristiyan olsun ya da olmasın birçok kişi bu dönemde bu değerleri kutlamaya katılır.

Türkiye’de Noel’i kimler ne zaman kutlayacak?

Türkiye’de Noel’i 24-25 Aralık’ta kutlayan Hristiyan topluluklar şunlar:

Katolikler. Türkiye’de Latin Katolikler ve diğer Katolik mezheplerine mensup olanlar, Noel’i 24 Aralık akşamı (Arife) ile 25 Aralık sabahı arasında kutlarlar. İstanbul, İzmir, Mersin ve Antakya gibi şehirlerde önemli Katolik toplulukları bulunur.

Protestanlar. Türkiye’deki Protestan cemaatleri de Batı Hristiyan takvimine göre 24-25 Aralık’ta Noel kutlamaları yapar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde aktif Protestan kiliseleri bulunur.

Latin Katolik Ermeniler. Ermeni Katolik Kilisesi’ne bağlı topluluklar, Katolik takvimini takip ederek 24-25 Aralık’ta Noel kutlarlar.

Süryani Katolikler. Katolikliğe bağlı Süryaniler de 24 Aralık’ta Noel kutlamalarına katılır.

Türkiye’deki Ortodoks Hristiyan topluluklarının büyük bölümü (Rum Ortodokslar, Ermeni Apostolikler, Süryani Ortodokslar vb.) Gregoryen veya Jülyen takvimine göre 6-7 Ocak’ta Noel’i kutlarken genellikle Katolik ve Protestan mezheplerine mensup topluluklar 24-25 Aralık’ta kutluyor.

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