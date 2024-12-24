2025 Jübilesi ve Kutsal Kapı: Nasıl gerçekleşir ve ne zaman sona erer?

Papa Francis, 24 Aralık akşamı Aziz Petrus Bazilikası’nın Kutsal Kapısı’nı açarak 2025 Jübilesini başlattı. Çok eski bir ayin ve etkileyici bir tören.

Jübile’nin açılışının kesin bir anı ve sembolü vardır: Kutsal Kapı’nın Papa tarafından açılması, bu vesileyle Noel arifesinde gerçekleşir.

Bu ayin 15. yüzyıldan beri bilinmektedir ve Papa’nın Kutsal Kapı’yı açtığı ve eşiğinden ilk geçen kişi olduğu bir ayinin kahramanı olarak görülür. Ondan sonra, Kutsal Yıl boyunca milyonlarca hacı Kutsal Kapı’dan geçecek ve dünyanın dört bir yanından gelerek tüm günahların tamamen bağışlanmasını isteyecekler.

Papa Francis için bu ikinci kez oluyor. Aslında, 2015 Merhamet Jübilesi’ni de o yönetmişti.

Jübile sırasında Kutsal Kapı’nın açılması nasıl gerçekleşiyor?

Umut’a adanmış olan Jübile 2025, Aziz Petrus Meydanı’ndan başlamaktadır. Bu her zaman böyle değildi, geçmişte var olan tek Kutsal Kapı, resmi olarak Roma Piskoposunun makamı olan Aziz John Lateran Bazilikası’nın kapısıydı.

Kapının doğrudan İncil’den gelen sembolik bir görevi vardır (Yuhanna 10:7-9): “Sonra İsa onlara tekrar şöyle dedi: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve soyguncudur; ama koyunlar onları dinlemedi. Ben kapıyım, kim benim aracılığımla içeri girerse kurtulur; içeri girip çıkar ve otlak bulur’.”

Geçtiğimiz mayıs ayında Kutsal Yılın başlangıcını ve bitişini belirleyen Papalık Fermanı’ndan sonra, Jübile’nin başlangıcına doğru atılan ilk adım, aralık ayı başında Aziz Petrus’ta gerçekleştirilen bir kutlama olan Kutsal Kapı’nın tanınmasıydı.

Bir Jübile ile bir sonraki Jübile arasında kilidin anahtarı, kapının içeriden kilitlendiği duvarın içinde tutulur. Kutsal kapıların duvarla örülmesi eski bir gelenek olup, birkaç on yıl öncesine kadar Papa’nın tuğlalar arasındaki boşluğu açmak için bizzat çekiç tutması, daha sonra güvenlik nedeniyle terk edilen bir prosedür oldu.

Aziz Petrus Meydanı, 1999’da Papa II. John Paul’ün 2000 yılı olağan Jübile’si nedeniyle tıklım tıklımdı. Federico Sambucetti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Bir sonraki adım, bu yıl 24 Aralık akşamı Aziz Petrus’ta yapılan Kutsal Kapı’nın açılması. Ayin, Aziz Petrus’un avlusunda Papa’nın talebiyle (Aperite mihi portas iustitiæ, Bana adaletin kapılarını açın) doruğa ulaşan ve orada bulunanların cevap verdiği (Ingressus in eas, confitebor Domino, Onlara girdikten sonra Rab’be itiraf edeceğim) İtalyanca ve Latince bir kutlamayı içerir.

Ardından Papa sessizce basamakları tırmanır (88 yaşındaki Francis’in işini kolaylaştırmak için üzeri bir platformla örtülmüştür) ve iki görevli tarafından içeriden çekilen kapıları elleriyle iter ve ayini yönetenlerin alkışları arasında diz çöker.

Jübilenin açılışından sonra ne olur ve ne zaman sona erer?

Papa Boniface VIII tarafından 1300 yılında kutlanan ilk Jübile ile birlikte her yüzyılda bir Kutsal Yıl kutlanmaya başlanmış, bu sayı kısa bir süre sonra 50’ye, 1475’ten itibaren de 25’e düşmüştür. 1933 Kefaret Yılı ve 2015-16 Merhamete adanmış Kutsal Yıl gibi olağanüstü yıllar hariç.

Aziz Petrus’taki mevcut kapı 1949 yılında yapılmış ve İsviçre tarafından bağışlanmıştır. Dekorasyon, insanlığın ilk günahtan Kurtarıcı İsa’nın dirilişine kadar olan hikayesini dört bronz panelde anlatmaktadır.

İnananların kullanabileceği tek Kutsal Kapı bu değildir. Önümüzdeki günlerde Roma’nın diğer büyük bazilikalarının (St John Lateran, St Mary Major ve St Paul Outside the Walls) yanı sıra tarihi bir ilk olarak Rebibbia hapishanesinde kurulan özel bir kapı da açılacak.

Francesco Scalzotto, “Daha sonra, 6 Ocak 2026’da Aziz Petrus’un Kutsal Kapısının kapanmasıyla sona erecek olan bütün bir yıl başlayacak. Tüm yılı içeride tutan bu ayin, her neslin bu bağışlanma zamanını deneyimleyebilmesi için tam olarak her 25 yılda bir gerçekleşiyor,” dedi.

Jübile için Roma ve Vatikan’da 30 milyondan fazla hacı bekleniyor.

Euronews