Kalfayan Vakfı Yönetim kurulu başkanı ve iki yönetim kurulu üyesi istifa etti

Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Alfred Suna, İkinci başkan Ayk Erkman ve yönetim kurulu üyesi Masis Rüstem görevlerinden istifa etti.

Suna ve diğer iki yönetim kuruyu üyesinin, vakıf yönetim kurulu içindeki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

Alfred Suna’nın istifa nedenleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Suna ve yeni yönetim, 2022 yılında yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği sonrası yapılan seçimlerle göreve gelmişti.

Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı’nda 24 Aralık 2022 tarihinde yapılan seçimle göreve gelen yeni yönetim kurulunda yedek üyelerle birlikte şu isimler yer alıyordu:

Alfred Suna, Tamar Karasu, Ayk Erkman, Besse Kabak, Masis Rüstem, Vilma Kara, Artun Mimar, Odet Candan, Simon Kumral, Natali Ohannesyan ve Şahnur Kazancı.

Vakıf yönetiminde yedi asil, dört yedek üye görev yapıyordu.

Üç üye istifa ettiği için mevcut durumda yönetim kurulundaki kalan dört üye görevine devam ediyor.

Agos