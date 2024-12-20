Power, ABD ile Ermenistan arasındaki güçlü ortaklığına vurgu yaptı

17 Aralık’ta, ABD’deki Ermenistan Büyükelçiliği’nde, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) Ermenistan’ın ekonomik kalkınmasını ve demokratik yönetişimini güçlendirmeye yönelik kalıcı etkisine adanmış özel bir görüşme gerçekleştirildi.

Etkinliğin onur konuğu, USAID Yöneticisi Samantha Power oldu ve tartışmaya Büyükelçi Lilit Makunts ile birlikte katıldı. Açılış konuşmasında, Büyükelçi Makunts, üst düzey konukları ve Amerikan toplumu temsilcilerini memnuniyetle karşıladı ve USAID’nin Ermenistan’ın sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısını yüksek takdirle değerlendirdi. Ayrıca, Power’ın demokratik değerlerin, insan haklarının ve uluslararası kalkınmanın ilerletilmesindeki liderliğini vurguladı ve Ermenistan’ın kalkınmasına yönelik bağlılığını öne çıkardı.

Konuşmasında Samantha Power, Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki güçlü ortaklığı yeniden teyit etti. Enerji güvenliği, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmeyi, 2008-2011 yılları arasında ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan seçkin diplomat Marie Yovanovitch yönetti. Konuşmaların ardından bir soru-cevap oturumu gerçekleştirildi.

Soru-cevap oturumunda, Büyükelçi Makunts, iki devlet arasındaki ikili ilişkilerin her şeyden önce ortak değerlere dayandığını belirtti. Güney Kafkasya’da barış da dahil olmak üzere birçok konuda Ermenistan ile ABD’nin örtüşen stratejik çıkarları olduğuna olan inancını dile getirdi. Ayrıca, Ermeni Diasporası’nın Ermenistan-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesindeki rolüne değindi.

Büyükelçi Makunts, etkinliği, Ermenistan’ın ABD ile ortaklığını güçlendirme taahhüdünü yineleyerek sonlandırdı. Ortak ilgi alanlarında iş birliğinin devam edeceğine dair iyimserliğini ifade etti ve yeni ABD yönetimi ile bu ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI