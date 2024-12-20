Kavkazski uzel: “Küçük Artsakh, Erdoğan’a tüm Suriye’den dört kat daha fazla direndi”

Suriye’de yaşanan olaylar, elbette tüm bölgenin durumunu çok değiştirebileceği gibi, çeşitli karşılaştırmalara ve yaşayan bir ders kitabı olarak sonuçlara da yol açabilir. Rus internet sitesi “Kavkazski Uzel” ise bizimle ve Türkiye’nin bu olaylardaki rolüyle ilgili bir karşılaştırma yaptı:

“Küçük Artsakh, Erdoğan’a tüm Suriye’den dört kat daha fazla direndi (muhtemelen 44 günlük savaşına atıf yapılıyor).” Ancak ek olarak söylendiği gibi arkasında da kimse durmadı.

Makalede, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nı inceleyen tarihçilerin, Stalin’in Hitler’le imzalanan saldırmazlık anlaşmasına neden bu kadar inandığını sordukları belirtiliyor. Ve bu saldırıdan korktuğu için inandığı ve bu yüzden karar vermekte tereddüt ettiği sonucuna vardılar. Savaşın başında büyük kayıplara mal oldu.

“Rejim 11 günde çöktü. BBC başka bir makalede Esad’ın ordusunun neden bu kadar çabuk çöktüğünü yanıtlamaya çalıştı.

Ancak hükümet ordusunun hızla çöküşü de daha az şaşırtıcı değildi. Birlikler, ülkeyi 50 yılı aşkın süredir yöneten Esad ailesi rejimini savunmak yerine üslerini terk ediyor ve silahlarını bırakıyor. Bu ülkede 2011’de başlayan ve Esad’ın müttefikleri Rusya, İran ve özellikle de Hizbullah grubunun yardımıyla kazandığı iç savaştan önce Suriye ordusu, Arap ülkelerinin en güçlü ordularından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak daha sonra yeterince zayıfladı ve insan gücünün önemli bir bölümünü kaybetti. birçoğu savaşta öldü, diğerleri iltica etti veya muhalif gruplara katıldı vb.” ifade edildi.

Ülkedeki ekonomik durumun kötü olması ve Amerikan yaptırımlarının da etkisiyle ordunun zayıflamasında düşük ücretler rol oynadı. Müttefiklere bağımlılık sonuçlarını doğurdu.

Gazeteye konuşan İsrailli askeri uzman David Handelman, “Daha önce dile getirilen sorunlar çok daha derinlerde ortaya çıktı” diye söyledi.

“2020 ateşkesinden sonra… Esad, şöhrete kapıldı. Ülkede siyasi reform olmadı, ekonomik gelişme olmadı, ordu güçlendirilmedi, hazırlık yapılmadı. Eğer Rusya ve İran kurtarırsa ileride her şey yoluna girecek demektir, fazla strese girmemek gerektiğini düşündü.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI