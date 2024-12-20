Biden, İtalya’ya gidip Papa ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya’yı ziyaret edecek ve Papa Franciscus’un yanı sıra İtalyan yetkililerle bir araya gelecek.

Görevini 20 Ocak 2025’te seçilmiş başkan Donald Trump’a devredecek Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken Papa Franciscus ile görüşecek.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 9-12 Ocak’ta gerçekleşecek İtalya ziyaretinde Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

20 OCAK’TA TRUMP GELECEK

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı olarak ikinci göreve başlama töreni, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü, Washington D.C.’deki Amerikan Kongre Binası’nın Batı Cephesi’nde gerçekleşecektir. Bu etkinlik, 60. yemin töreni olacak.

Milliyet Gazetesi