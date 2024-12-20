Alman Deutsche Welle, İsrail’in Gazze’deki soykırımını aklamak için çalışanları üzerinde baskı kurmuş

Almanya’nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche​​​​​​​ Welle’nin (DW), İsrail’in Gazze’deki soykırımını aklamak için çalışanlarına baskı yapması haber oldu.

Lejla Biogradlija

El Cezire’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen DW çalışanları, üst düzey yöneticilerin, haberlerin İsrail lehine ve Filistin karşıtı hazırlanması için müdahalelerde bulunduğunu anlattı.

DW yönetiminin Gazze’de soykırım suçu işlemeyi sürdüren İsrail’i aklama çabası, 13 DW çalışanı ve kuruluşun eski dini konular muhabiri Yahudi gazeteci Martin Gak tarafından ifşa edildi.

Gazeteciler, DW’de üst düzey yöneticilerin, “devlet statüsü” kazanmadığını öne sürerek, haberlerde “Filistin” ifadesinin kullanılmasını engellediğini söyledi.

Canlı yayın sırasında, Filistin yanlısı görüşlere karşı önceden onaylanmış söylemlerle sunuculara destek sağlandığını anlatan çalışanlar, “antisemitizme farkındalık” oturumları düzenlendiğini belirtti.

Çalışanlar, DW’nin İsrail’in saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin görüntülerin “sahte” olduğunu savunduğunu ve “etik” nedenlerle yayımlamama kararı aldıklarını da ifade etti.

Filistin lehine görüşlerin canlı yayınlarda verilmemesi için önlem alındığını anlatan çalışanlar, “riskli” canlı yayınlardan kaçınıldığını, görüntü ve ses kayıtlarında istenmeyenlerin sansürlendiğini aktardı.

Çalışanlar, DW yöneticilerinin, Filistin halkının çektiği acıları küçümsediğini, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze yerine İsrail’e yapılan saldırılara odaklandığını söyledi.

DW çalışanları yaşadıklarını anlattı

Bir DW çalışanı, yaptığı açıklamada, “Arkamda birisinin durup neyin kesilmesine karar vermesi oldukça sıra dışıydı.” dedi.

Bir diğer çalışan da “Bir rapor hazırlıyordum. Görüntülerde 10 yaşında bir çocuğun ağlayarak ‘Bombalar düştü ve babamla ben amcamın cesedini taşımak zorunda kaldık, kafasının yarısı patladı.’ dediği duyuluyordu. Ben de bununla ilgili çalışma yapmak istedim ve yönetici bana ‘Çocuğun rol yapmadığını nereden bileceğiz?’ diye sordu. Çocuğun rol yapmadığını hepimiz biliyorduk.” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir DW çalışanı, yöneticilerin sürekli İslam karşıtı söylemlerde bulunduğunu anlatarak, “Bir gazeteci olarak tüm bunlar çok saçma. Birisinin şöyle dediğini duydum, ‘Gazze’de güvenli yer olmadığını duyuyoruz, o zaman (Filistinli siviller) neden Hamas tünellerinde saklanmıyor?’ Tüm bunlar Filistinlilerin hayatlarını ne derece küçümsediklerini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İstifa eden DW çalışan Martin Gak ise sürekli bir baskının mevcut olduğunu belirterek, “Yazdığımız her şeyi büyük bir dikkatle, daha doğrusu paranoyak bir yaklaşımla okuyorlardı. Baktığınız zaman DW basın, ifade özgürlüğünden bahsediyor ancak bunun sadece bir ağız gargarası olarak kullanıldığı aşikar. ” diye konuştu.

AA