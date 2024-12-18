Uluslararası Göç Örgütü Suriye’ye büyük kitlesel geri dönüş önermiyor

Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Amy Pope dün AFP’ye yaptığı açıklamada, ülkedeki durum istikrara kavuşmadan şu anda Suriye’ye toplu geri dönüş tavsiyesinde bulunmadığını açıkladı.

Beyrut’tan konuşan Pope, “İnsanların evlerine dönme hakları var… ancak büyük ölçekli toplu geri dönüşleri önermiyoruz” dedi ve altyapının “bu tür bir akına dayanamayacağını” belirtti.

Pope, “Suriye’de yatırım olmadığı takdirde… insanları geri döndürmenin ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracağına ve muhtemelen insanları tekrar göç etmeye itecek baskılara neden olacağını” ifade etti.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve müttefiki gruplar, 27 Kasım’da Suriye’nin kuzeyinden geniş çaplı bir saldırı başlatarak 8 Aralık’ta Şam’a girdiler ve yarım milyon insanın öldürüldüğü ve 6 milyon insanın ülke dışına sığındığı 13 yıllık savaşın ardından ülkeden kaçan Esed’in devrildiğini ilan ettiler.

Pope ayrıca, Esed’in devrilmesinden sonra “onbinlerce” insanın Suriye’yi terk ettiğini, “özellikle dini azınlık mensuplarının ayrıldığını duyuyoruz” dedi.

Beşşar Esed kendisini çoğunluğu Sünni olan ülkedeki azınlıkların koruyucusu olarak sunarken, onun düşüşünü memnuniyetle karşılayan pek çok ülke ve örgüt, yeni yetkililerin kendilerine nasıl davranacağını görmek için bekliyor.

Nüfusun yüzde 3’ünü oluşturduğu tahmin edilen Dürzi azınlığın üyeleriyle pazartesi günü yaptığı toplantıda konuşan HTŞ lideri, gerçek adı Ahmed el-Şera olan Abu Muhammed el-Culani, “Suriye birlik içinde kalmalı ve sosyal adaleti sağlamak için devlet ile tüm mezhepler arasında bir sosyal sözleşme yapılmalı” dedi.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Pope, muhalif grupların “çeşitli silahlı grupların koalisyonu sayesinde iktidara geldiğini” belirterek, “Aynı tür bir koalisyonla mı yönetecekler?” dedi.

Uluslararası toplumun “bu koalisyon içinde bulunan daha radikal seslerin daha açık, demokratik ve kapsayıcı bir hükümeti istikrarsızlaştırmamasını sağlamak” konusunda endişeli olduğunu belirtti.

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