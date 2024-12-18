Uluslararası Af Örgütü’nden AB liderlerine, “Gazze soykırımını durdurun” çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde AB Komisyonu binasına projektörle “Gazze soykırımını durdurun” yazısını yansıttı.

Melike Pala

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Uluslararası Af Örgütü’nün Avrupa Kurumları Ofisi, X hesabından protestoya dair video paylaştı.

Uluslararası Af Örgütü, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde AB Komisyonu binasına projektörle "Gazze soykırımını durdurun" yazısını yansıttı https://t.co/4Oj3iN6RJJ pic.twitter.com/WE7VX878E3 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 19, 2024

Paylaşımda, AB Komisyonu binasına projektörle Birlik’te kullanılan 24 resmi dilde “Gazze soykırımını durdurun” yazısının yansıtıldığı protestoyla yarın düzenlenecek AB liderlerine “mesaj verilmek istendiği” aktarıldı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana 45 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi’nde temel altyapının yok edildiği, sivillerin defalarca zorla yerinden edildiği ve insani yardımların engellendiği kaydedildi.

Paylaşımda, İsrail’in işgal altındaki Gazze’yi “çorak bir araziye dönüştürdüğü” belirtilerek, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını araştırdık ve kaçınılmaz sonuç İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığıdır.” ifadesi kullanıldı.

Gazze’de yaşananlara rağmen AB’nin İsrail’e karşı harekete geçmekte “yetersiz olduğu” değerlendirmesinde bulunulan paylaşımda, “Bu dehşete rağmen İsrail ile diplomatik, siyasi ve ticari bağlar devam etmektedir. AB ve üye ülkeleri, tüm silah transferlerini durdurmalı, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamalı, adalet ve hesap verebilirliği sağlamalıdır.” çağrısı yapıldı.

AA