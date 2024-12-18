İsviçre Êzidîler’e yönelik IŞİD kıyımını soykırım olarak kabul etti

İsviçre Parlamentosu salı günkü birleşiminde IŞİD’in 2014’te Sincar’da Êzidîlere karşı işlediği insanlık suçlarını soykırım olarak kabul etti.

Bu kararla birlikte dünyada 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Êzidî kıyımını soykırım olarak kabul eden ülke sayısı yirmiyi aştı. İsviçre Parlamentosu, salı günü IŞİD'in Irak'ta Êzidî azınlığa karşı işlediği 2014 soykırımını resmen tanıdı.

105 milletvekilinin lehte, 61’inin aleyhte oy kullandığı ve 27 milletvekilinin katılmadığı oylama sonucunda İsviçre de IŞİD’in Êzidîlere karşı işlediği insanlık suçlarını soykırım olarak niteleyen Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Hollanda, Avrupa Parlamentosu ve çeşitli BM organlarıyla aynı safa sokuyor.

İsviçre Parlamentosu aynı oturumda Lübnan Hizbullahı’na yönelik bir yasağı da sert tartışmaların ardından benimsedi. Êzidî Soykırımı oylamasının ardından Meclis 126 lehte, 20 aleyhte ve 41 çekimser oyla Hizbullah’ı yasadışı ilan etti.

İsviçre hükümetiyse yasağa karşı çıktı. Adalet Bakanı Beat Jans tartışma sırasında “İsviçre bu tür örgütleri yasaklamaya başlarsa, çizgiyi nerede ve nasıl çekeceğimizi kendimize sormamız gerekir. ” uyarısında bulundu.

Parlamento, geçtiğimiz hafta da Hamas’ı 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırılar gerekçesiyle yasaakladı. İsviçre bugüne kadar yalnızca Birleşmiş Milletlerce “terör örgütleri” olarak listelenen El Kaide ve IŞİD’i yasaklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI