Ermenistan’ın Suriye temsilcilikleri yeniden faaliyete geçiyor

Suriye’de muhalif İslamcı ve cihatçı güçlerin kontrolü ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasıyla Beyrut’a taşınan Ermenistan’ın temsilcilikleri yeniden faaliyete geçiyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti Halep Başkonsolosluğu’nun 19 Aralık’ta yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

Ermenistan’ın Şam’daki diplomatik faaliyetleri Pazartesi günü yeniden başlamıştı.

Suriye’de İslamcı ve cihatçı güçlerin kontrolü ele geçirmesiyle önce Halep Başkonsolosluğu sonra da Şam’daki büyükelçilik geçici olarak Beyrut’a taşınmıştı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos