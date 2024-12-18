‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ bu kez Nazım Hikmet Kültür Evi’nde

Farklı din ve mezheplerden beş fotoğrafçının çalışmalarından oluşan ‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ sergisi, 21 Aralık Cumartesi günü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde açılıyor.

Açıldığı günden bu yana farklı ülke ve şehirlerde sanatseverlerle buluşan sergide bu kez iki yeni ismin fotoğrafları da yer alıyor.

Agos’un fotoğrafçısı Berge Arabian’ın yanı sıra Alberto Modiano, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan, Niko Manginas, Marta Sömek ve Nathalie Ritzmann, çektikleri karelerle ‘öteki’nin, aslında birbirinin hikâyesini anlatıyor.

Serginin teması, tanıtım metninde şöyle özetleniyor: “Birlikte yaşamayı, sevmeyi, ötekini anlamayı, saygı göstermeyi, anlatmayı ve yeni kültürlere tanıtmayı amaçlayan yedi fotoğrafçı, belgesel fotoğraflarla halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracılık ediyor. İnançlar, insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok renkliliğin de kaynaklarından biridir. Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır: ‘Birliktelik, birbirini sevme, ötekini tanıma ve saygı gösterme’…”

Sergi, 10 Ocak 2025’e dek görülebilir.

Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No: 9-1/1, Şişli, İstanbul

Agos