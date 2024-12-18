Cihat Yaycı Yunanistan’ın Gökçeada planını açıkladı: Türk çocukları burs karşılığında vaftiz ediliyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Gökçeada üzerinde yeni bir planı devreye soktuğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Yaycı, Türkiye’deki Patrikhane ile iş birliği yapan Yunanistan’ın, Gökçeada’nın demografik yapısını bozmak için Türk vatandaşlarını para karşılığında Hristiyanlığa geçmeye teşvik ettiğini öne sürdü.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı sosyal medya platformu Youtube üzerinden yaptığı açıklamada dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Yaycı, Yunanistan’ın Gökçeada’yı ele geçirmek için oyunlarına devam ettiğini, adadaki nüfusu ele geçirmek amacıyla Türkiye’de Patrikhane ile ortak çalışma yaparak Türk çocuklarının burs karşılığında vaftiz edilerek Hristiyanlığa teşvik edildiğini ileri sürdü.

TÜRK ÇOCUKLARINA BURS KARŞILIĞINDA VAFTİZ İDDİASI

Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Gökçeada’da nüfusu ele geçirmek adına stratejik bir oyun oynadığını belirtti. Yaycı, adada faaliyet gösteren çevrelerin Türk çocuklarını burs karşılığında vaftiz ederek Hristiyanlığa geçirmeye çalıştığını dile getirdi. Bu yöntemin, çocukların Rum okullarına kayıtlarını sağlamak amacıyla kullanıldığını ifade eden Yaycı, bu durumun mahkeme kararlarıyla resmileştirildiğini söyledi.

“KENDİLERİNİ RUM HİSSETTİKLERİNİ SÖYLEYEREK VAFTİZ BELGELERİ ALINIYOR”

Cihat Yaycı, vaftiz edilen çocukların “Kendimi Rum hissediyorum” diyerek mahkemelere başvurduğunu, bunun sonucunda Rum okullarına kayıt yaptırıldığını belirtti. Yaycı’ya göre, bu plan sayesinde öğrenci sayısı olmayan Rum okulları doluyor ve böylece adanın demografik yapısı sistematik olarak değiştiriliyor.

“TÜRK ÇOCUKLARI RUM AZINLIK GİBİ GÖSTERİLİYOR”

Yaycı, konunun vahametini şöyle dile getirdi:

“Türk vatandaşları, kilisenin ve Yunan diasporasının propagandası ve paralarıyla Hristiyanlığa geçiyor. Çocuklarını Rum okullarına kaydettiriyorlar ve böylece Müslüman Türk çocukları Rum azınlık gibi gösteriliyor.”

TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?

Cihat Yaycı, bu durumun geçmişte de benzer şekilde yaşandığını hatırlatarak Atatürk’ün Bursa’daki bir Amerikan lisesinde bir Türk kızının Hristiyanlığa geçmesi olayına sert tepki gösterdiğini ve okulu kapattırdığını vurguladı. Yaycı, muhafazakar AK Parti iktidarının da bu meseleye Atatürk kadar hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

GÖKÇEADA’NIN DEMOGRAFİK YAPISINA TEHDİT

Adanın yerel yöneticilerinin de durumdan rahatsız olduğunu ifade eden Yaycı, iddialara göre çocukların Rum okullarına kaydettirilmesi için bir aylık süre tanındığını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya müdahale etmesini beklediğini söyleyen Yaycı, Rum kimliğinin ancak tarihsel olarak bir azınlık statüsünde doğmuş ailelerle sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

“GÖKÇEADA ELİMİZDEN KAYIP GİDER”

Cihat Yaycı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Gökçeada’nın demografik yapısı hile ve hülle ile bozulmaya çalışılıyor. Eğer bu oyunlara dur demezsek, Gökçeada’yı kaybederiz. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk milletini korusun.”

https://www.ankaranethaber.com/cihat-yayci-yunanistanin-gokceada-planini-acikladi-turk-cocuklari-burs-karsiliginda-vaftiz-ediliyor