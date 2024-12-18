Azerbaycan, Ermenistan’ı Artsakh’ın liderlerine karşı açılan ceza davası çerçevesinde işbirliği yapmaya davet etti

Azerbaycan Başsavcılığı, Bakü’de gözaltında bulunan Artsakh Cumhuriyeti’nin eski askeri ve siyasi liderlerine yönelik ceza davasında Ermenistan’ın ilgili makamlarını işbirliği yapmaya davet etti.

“Azerbaycan Başsavcılığı, bu olaylara ilişkin birçok şüpheli ve tanığın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunmasına ilişkin ciddi gerekçelere dayanarak, Ermenistan’ın ilgili makamlarını işbirliği yapmaya davet ediyoruz.” denildi.

Azerbaycan Başsavcılığı işgal altındaki Artsakh Cumhuriyeti askeri ve siyasi liderlerine yönelik ceza davasının Bakü askeri mahkemesine gönderildiğini de duyurdu.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre mahkeme, 15 kişinin yargılandığı 2548 bölümlük davayı inceleyecek.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan savcıları Artsakh eski Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’a yönelik 45 uydurma yeni suçlamadan oluşan bir paket sundu.

ERMENİ HABER AJANSI