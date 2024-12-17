Forbes, Starlink’in Ermenistan’a etkisini değerlendiriyor

Forbes dergisine göre Starlink’in uydu tabanlı hizmeti, Ermenistan’ın kırsal bölgelerinde dönüştürücü bir güç olabilir. “Elon Musk’ın Ermenistan Üzerindeki Yıldızları” başlıklı makalesinde Forbes yazarı Craig S. Smith, Starlink’in Ermenistan’da faaliyet göstermesi için alınan düzenleyici onaylar ve testlerin başlamasıyla operasyonel sürecin hızlandığını belirtti.

Starlink’in en önemli etkilerinden biri, kırsal ve hizmet yetersizliği olan bölgelerde internet erişimini sağlaması olacak. Ermenistan’ın dağlık coğrafyası uzun süredir istikrarlı internet bağlantısı önünde engel teşkil ediyor. Starlink’in yüksek hızlı, güvenilir internet hizmeti sayesinde, kırsal topluluklar çevrimiçi eğitime, uzaktan sağlığa ve dijital ticarete erişim sağlayabilecek.

Smith, örnek olarak Syunik’in uzak bir köyündeki bir çiftçinin piyasa fiyatlarını ve tarımsal yenilikleri çevrimiçi olarak keşfedebileceğini veya izole köylerdeki öğrencilerin küresel dijital öğrenme platformlarına katılabileceğini belirtti. Bu durum, bilgiye erişimde eşitliği sağlayarak Ermenistan’ın ekonomisini ve toplumsal yapısını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

Smith, Azerbaycan ile olan bölgesel gerilimlere değinerek, Starlink’in Ermenistan için çatışma dönemlerinde internet bağlantısını güvence altına alacağını vurguladı. Ukrayna örneğine atıfta bulunan yazar, Starlink’in Rus saldırıları sırasında kritik iletişim altyapısını ayakta tuttuğunu ve Ermenistan için de benzer bir stratejik araç olacağını belirtti.

Smith’e göre Elon Musk’ın Ermenistan’daki WCIT konferansında yaptığı açıklamalar, Ermenistan’ın dünyanın en etkili yenilikçilerinden biri tarafından fark edildiğini doğruluyor. Starlink’in Ermenistan’da başarılı olması, Kafkasya genelinde dijital manzarayı ve jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirebilecek bir emsal oluşturabilir.

ERMENİ HABER AJANSI