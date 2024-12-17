Ermeni Milletvekilleri, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

Ermenistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan gazetecilerle sohbet sırasında NATO Parlamenterler Asamblesi çerçevesinde Türkiye temsilcileriyle, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasta bulunduklarını dile getirdi.

Koçaryan yaptığı yorumda “Çavuşoğlu, bana, Arusyak Culhakyan’a ve Vahagn Aleksanyan’a yaklaştı ve bir konuşma gerçekleştirdi. İnisiyatif bize ait değildi,” ifadelerini kullandı.

Andranik Koçaryan’a göre, Çavuşoğlu barıştan bahsetti. “Kötü mü? Bence çok iyi,” diye ekledi Ermeni Milletvekili.

Andranik Koçaryan, görüşmenin diğer detaylarını açıklamadı.

ERMENİ HABER AJANSI