Ermeni karateciler Tiflis’te düzenlenen Kafkasya Şampiyonası’nda 21 madalya kazandı

Karatenin “Kafkasya Şampiyonası” Tiflis’te sona erdi. Şampiyonasında Ermeni sporcular iyi sonuçlar göstererek 5 altın madalyanın sahibi oldu. Ermeni Karateciler genel olarak 8 gümüş ve 8 bronz madalya da kazandı.

Şampiyonları Helen Epremyan, David Kirakosyan, Maria Asryan, Liza Khachatryan ve Mark Ayvazyan oldu.

Gümüş madalyaları Naira Khudabaşyan, Aram Saghumyan, Hayk Ohanyan, Kristina Melikyan, Davit Safaryan, Hraç Davtyan, Hayk Hambardzumyan ve Gevorg Karapetyan kazandı.

Bronz madalyaların sahipleri ise Hakob Baghdasaryan, Mayis Grigoryan, Almaz Mkhitaryan, Davit Hayrapetyan, Angelina Davtyan, Narek Kirakosyan, Narek Elizbaryan ve Arkadi Kirakosyan oldu.

ERMENİ HABER AJANSI