Yayıncı Yetvart Tomasyan’ın cenaze töreni programı belli oldu

Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan 75 yaşında vefat etti. Tomasyan’ın cenaze töreni programı paylaşıldı.

Artı Gerçek – Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan’ın cenaze töreni programı belli oldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tomasyan, 13 Aralık gecesi, 75 yaşındayken hayatını kaybetti.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Tomasyan’ın cenazesi, yarın (17 Aralık Salı) saat 14.00’da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

YETVART TOMASYAN KİMDİR?

1949, İstanbul doğumlu yayıncı. Ermeni kültürü ve edebiyatını tanıtmak için önemli çalışmalara imza attı. Özellikle Türkiye’deki Ermeni toplumunun sesi olmaya çalıştı.

1915 Ermeni Soykırımı, hayatı ve çalışmaları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Çalışmalarını Agos Gazetesi’nde de yürüttü ve bu alanlardaki katkılarıyla toplumlar arası diyalog ve anlayışın gelişmesine öncülük etti. (KÜLTÜR SANAT)

Aras Yayınları’nın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti

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