Suriye’de geçici hükümetin temsilcileri Lazkiye’de Hıristiyan toplumların dini liderleriyle biraraya geldi

Suriye’de Esad rejiminin deviren İslamcı güçlerin temsilcilerin Halep’in ardından Lazkiye’de de Hıristiyan toplumların temsilcileri ile biraraya geldi ve güvenceler verdi.

Suriye Ermeni toplumunun haber sitesi Kantsasar’ın bildirdiğine göre Lazkiye Hıristiyan Toplumları Meclisi’nin açıklaması şöyle:

“14 Aralık 2024 Cumartesi günü öğleden sonra, Lazkiye kiliselerinin ruhani liderleri ve ruhanileri, Yunan Ortodoks cemaatinin önderliğini çatısında, mevcut geçici hükümetin temsilcilerini karşıladı. Gerek siyasi gerekse askeri kanattan gelenler, kiliselerimiz, kurumlarımız ve günlük hayatımız için her türlü güvenlik tedbirini uygulamaya ve korumaya hazır olduklarını söylediler. Sorumlular, Suriyeli Hıristiyanların onurlu vatandaşlar olarak yaşama ve varlıklarını sürdürme haklarının, güvenliğinin ve özgürlüğünün korunacağı güvencesini verdi.”

“Sorumlular çağrıda bulunarak, Suriye Vatanı’nın vatandaşları olarak hepimizin, geçmiş nesillerden bize miras kalan yenilenmiş, medeni, özgür ve ilerleyen bir vatanı inşa etmek için el ele vermemiz gerektiğini söyledi. Sorumlular, ülkedeki durum netleşene ve her şey yoluna girene kadar, ihtiyatlı, uyanık olunmasını, korkunun bir kenara bırakılmasını, tüm yalan ve yanıltıcı söylentilere kulak asılmamasını istediler. Sorumlular bütün kiliselerde her zamanki gibi törenlerin yapılmasını, Yeni Yıl ve İsa Mesih’in doğuşunu karşılamaya hazırlanılmasını telkin ettiler.”

Suriye’de kontrolü ele geçiren silahlı ve İslamcı gruplar benzer bir toplantıyı daha önce de Halep Hıristiyan toplumu temsilcileri ile gerçekleştirmiş ve güvenceler vermişti.

Agos