Madonna’nın Papa Francis’le fotoğrafı tepki aldı: ‘Etik dışı’

Madonna, Papa Francis’le yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğrafını paylaştı, takipçilerinden bir kısmı Madonna’nın paylaşımını “etik dışı” buldu. Madonna daha önce de klipleri nedeniyle Vatikan’dan aforoz edilme çağrısıyla gündeme gelmişti.

Artı Gerçek – Madonna, Papa’nın kendisine sarıldığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüleri Instagram’da paylaştı.Ünlü yıldızın takipçilerinden bazıları fotoğrafa tepki gösterirken bir kısmı da fotoğrafı mizah unsuru haline getirdi.

Bazı dinleyicileri Madonna’nın bu tür içerikler paylaşarak “etik dışı” davrandığını ifade etti.

Madonna, 1989 yılında çektiği “Like a Prayer” adlı müzik videosu nedeniyle Katolik Kilisesi ile gerilim yaşamış, Vatikan tarafından kınanmıştı. Klipte İsa’nın cinselleştirilmiş tasvirlerine yer verilmesi ve haç yakılması gibi unsurlar tepkiyle karşılanırken, Papa 2. Jean Paul, Madonna’yı boykot etmişti.

AFOROZ EDİLMESİ İSTENMİŞTİ

Şarkıcı bu olaydan yıllar sonra, 2006’da Roma’da verdiği bir konser esnasında sahte bir çarmıha gerilme sahnesi sergileyerek tekrar kilise ile karşı karşıya gelmişti. O dönemde Kardinal Ersilio Tonino, Madonna’nın aforoz edilmesi gerektiğini savunmuştu.

‘İYİ BİR KATOLİĞİM’

Madonna, aforoz edilmesinin adil olmadığına inandığını belirterek, “Ben iyi bir Katoliğim” yanıtını vermişti.

Madonna’dan Trump’a: Suçlu, tecavüzcü, yobaz…

Madonna’nın ressam kardeşi Christopher Ciccone öldü

Kürk Mantolu Madonna filminde Raif Efendi’yi canlandıracak isim belli oldu

Artı Gerçek